Известный в соцсетях видеограф задержан по подозрению в насилии над мальчиком

Полиция Мангистауской области расследует возможное сексуальное насилие над мальчиком. Подозреваемый –блогер-видеограф, сообщает Zakon.kz.

Информацией в Instagram поделился известный блогер Азамат Сарсенбаев.

"...Узнал страшные подробности заключения под стражу одного знакомого дронщика и видеографа (все социальные сети удалены, даже не ищите), многие его знали, многим он снимал красивые видео для соцсетей, паблики и новостные сайты публиковали его ролики…И вот сегодня узнаю новость, от которой меня бросило в дрожь, недели две назад его взяли под стражу якобы за изнасилование, но чем дальше узнавал подробности, тем сильнее впадал в шок. Некоторые источники утверждали, что заявление поступило от несовершеннолетних мальчиков… (якобы одному из них 13 лет), несовершеннолетние мальчики крутились возле него как мобилографы и обучались "азам" съемок..." – рассказал он.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Мангистауской области прокомментировали информацию.

"4 ноября 2025 года в полицию поступило заявление о совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетнего. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 121 части 4 УК РК. Подозреваемый установлен, задержан и по решению суда помещен в СИЗО сроком на два месяца. В настоящее время проводится досудебное расследование. Органами полиции осуществляется полный комплекс необходимых следственных и процессуальных мероприятий. Устанавливаются и тщательно изучаются все обстоятельства произошедшего, проверяются доводы заявления, назначены соответствующие экспертизы", – говорится в комментарии.

