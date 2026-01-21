Казахстанца задержали по подозрению в насилии над двумя несовершеннолетними

В социальных сетях появилась информация о страшном инциденте, произошедшем в Кентау. Согласно рассылке, житель Туркестанской области арестован по подозрению в неоднократном изнасиловании двух несовершеннолетних падчериц, сообщает Zakon.kz.

На запрос корреспондента в пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП) уточнили, что еще в декабре 2025 года в полицию поступило заявление по факту противоправных действий в отношении двух несовершеннолетних жительниц города Кентау.

По данному факту проводится досудебное расследование.

"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По итогам расследования будет принято решение в соответствии с законодательством Казахстана", – говорится в заявлении стражей порядка за 21 января 2026 года.

Иная информация, добавили в ДП, в интересах следствия не подлежит разглашению.

