Начали с 12 лет: юная казахстанка молчала о неоднократных изнасилованиях двумя мужчинами

Насилие над несовершеннолетней расследуют в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилась информация о том, что двое 56-летних мужчин неоднократно вступали в половую связь с 12-летней девочкой. И якобы один из подозреваемых – бывший сотрудник полиции.

"Мама переехала в город на работу из поселка, сняла в аренду комнату. А ее дочки остались в поселке, но приезжали к маме постоянно на каникулы. Арендодатель квартиры – подозреваемый, мужчина 1967 года рождения, он же бывший сотрудник полиции, стал разговаривать с девочкой-подростком (12 лет). Поступательно подбирался и очень осторожно вошел к ней в доверие. Обманным путем вывез ее в лес и там изнасиловал, припугнув девочку, что если она расскажет, то об этом узнает весь город и он так же поступит с ее старшей сестрой. Летом 2024 года он снова увидел ее на рынке, где она продавала мороженое. Начал что-то спрашивать, потом спросил ее номер телефона. Позже стал давать ей деньги и покупал одноразки (электронные сигареты). Эпизодов насилия было несколько. А после рассказал своему соседу 1968 года рождения, что эту девочку ему тоже можно "использовать". И второй мужчина также изнасиловал ее. Старшая сестра случайно увидела, что девочке пишет взрослый мужчина на "откровенные" темы, – так все и вскрылось", – говорится в публикации.

Отмечается, что девочка замкнулась, психологу рассказала, что считает себя "грязной" и виноватой. Она устала по 15-20 раз рассказывать одно и то же в полиции.

Далее указано, что подозреваемые предлагали семье деньги, чтобы прекратить дело.

"Дело в отношении одного подозреваемого приостановлено. По второму делу действия подозреваемого переквалифицировали со статьи 122 УК (Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Теперь следствие идет по статье 121-1 УК – это приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Наказание по такой статье: исправительные работы, штраф либо арест на срок до 50 суток. С марта 2025 года дело зарегистрировали в отделе полиции Бурабайского района. Но с этого момента уголовное дело приостановили. А по другому подозреваемому дело квалифицируют как уголовный проступок. Родители несовершеннолетней девочки вместе с адвокатом были в июле на приеме у прокурора Акмолинской области, где последний твердо пообещал довести дело до суда. Однако Департамент полиции Акмолинской области не направил данное дело в суд, волокитит расследование и своими действиями или бездействием в итоге старается увести виновных лиц", – утверждает правозащитница.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Акмолинской области прокомментировали ситуацию.

"В рамках досудебного расследования, начатого по заявлению жителя города Щучинска по факту изнасилования его 15-летней дочери, ОП Бурабайского района был проведен комплекс необходимых следственных действий. В настоящее время расследование уголовного дела по данному факту передано в производство Следственного управления ДП Акмолинской области. В рамках расследования и проведения дополнительных следственно-оперативных мероприятий будет проверена объективность ранее принятых ОП Бурабайского района процессуальных решений", – сказано в сообщении.

При этом в ДП заявили, что фигуранты этого уголовного производства не имеют отношения к правоохранительной деятельности.

"Расследование находится на контроле руководства Департамента полиции. Окончательные процессуальные решения будут приняты после согласования с прокуратурой. Департамент полиции просит воздержаться от распространения недостоверной информации и напоминает, что данные действия могут повлечь административную или уголовную ответственность", – заключили в полиции.

