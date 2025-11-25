Жителям Астаны напомнили, что делать в случае бытового насилия

Ежегодная республиканская акция "16 дней активных действий против гендерного насилия" стартовала в Казахстане. В ее рамках жителям Астаны рассказали, что делать в случае столкновения с бытовым насилием, передает корреспондент Zakon.kz.

Инспектор отдела по борьбе с бытовым насилием Управления общественной безопасности Департамента полиции города Астаны Гулзат Керимбекова сообщила, что сегодня по всей стране началась ежегодная республиканская акция "16 дней активных действий против гендерного насилия". Она продлится до 10 декабря 2025 года.

"Главная цель акции – привлечение внимания к проблеме насилия и информирование населения о доступной помощи. Акция направлена не только на повышение осведомленности, но и на формирование культуры нулевой терпимости к любым формам насилия. В торговых центрах будут работать консультативные пункты, а на улицах размещена социальная реклама и информационные материалы", – добавила она.

Директор "Кризисного центра "Үміт" акимата города Астаны Галихан Куканбеков отметил, что бытовое насилие проявляется в виде физического, сексуального, психологического и экономического (финансового) насилия, а также принудительного контроля и угроз. Жертвами бытового насилия чаще всего, по его словам, становятся женщины и дети.

"В такой ситуации очень важно оперативно реагировать. В первую очередь нужно обратиться в полицию. Сотрудники полиции обязаны прибыть на место происшествия и принять заявление. Также жертве бытового насилия нужно пройти судебно-медицинскую экспертизу. Также важно до прибытия полиции позаботиться о своей безопасности и безопасности детей. Для этого мы советуем укрыться в другой комнате или у соседей. В случае травм нужно вызвать скорую помощь и далее уже после получения необходимой медицинской помощи обратиться в полицию", – советует эксперт.

Он также напомнил о возможности обратиться в кризисный центр. По его словам, сотрудники кризисного центра оказывают круглосуточную консультативную помощь жертвам бытового насилия. Всего в центре одновременно могут проживать 70 человек.

"Центр "Үміт" предоставляет безопасное проживание, питание, охрану, а также психологическую, юридическую и социальную помощь. За год здесь получили помощь 200 человек, из них 59 женщин и 141 ребенок. Проведено более 500 консультаций и десятки тренингов, а 85% женщин и детей смогли восстановиться и вернуться к нормальной жизни. Юристы центра помогают решать вопросы алиментов, развода, документов и имущественных споров, а совместно с комиссией удалось трудоустроить женщин, обеспечить их жильем и направить на курсы по предпринимательству", – добавил Галихан Куканбеков.

В этом году эксперты намерены также усилить работу по борьбе с цифровым насилием. Планируется профилактическими работами охватить более 10 тыс. жителей столицы.

"В цифровой среде формы насилия быстро меняются и становятся все более скрытыми. Кибербуллинг, преследование, публикация личных данных, вымогательство интимных материалов и использование deepfake-технологий – наиболее распространенные проявления цифрового насилия. Рост онлайн-активности женщин и подростков усиливает уязвимость и повышает вероятность столкновения с подобными угрозами", – пояснила заместитель председателя Комиссии по делам женщин, семейно-демографической политике при акимате города Астаны Назгуль Макжанова.

Ссылаясь на международные данные, она сообщила, что каждая третья женщина хотя бы раз переживала форму насилия, включая онлайн.

"В Казахстане также фиксируется резкий рост обращений по фактам кибербуллинга, особенно среди школьниц, студенток и активных представительниц общественной жизни. Для противодействия цифровому насилию планируется уточнить правовые нормы в Уголовном и Административном кодексах и ужесточить наказания за распространение интимных материалов и использование deepfake-технологий. Одновременно важно расширить штат специалистов по киберпреступлениям и облегчить процедуру подачи обращений и сбора цифровых доказательств. Отдельное направление – улучшение модерации контента в социальных сетях и внедрение образовательных модулей по цифровой безопасности в школы", – подчеркнула спикер.

Важную роль играет, по ее словам, и просвещение родителей, которым необходимо понимать риски онлайн-среды.

15 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Документ предусматривает криминализацию умышленного причинения легкого вреда здоровью (ст. 108-1 УК) и побоев (ст. 109-1 УК). С момента вступления в силу закона и до конца 2024 года только в Астане зарегистрировано 1 184 уголовных правонарушения.