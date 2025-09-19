Семейно-бытовые отношения: как работает новое законодательство, рассказали в столичной прокуратуре

Семейно-бытовое насилие остается одной из самых острых социальных проблем в обществе. Органы прокуратуры Казахстана рассматривают данное направление как одно из приоритетных в своей работе, обеспечивая защиту прав и интересов граждан.

О принимаемых мерах на брифинге в Службе коммуникаций города рассказал начальник отдела по поддержанию государственного обвинения прокуратуры столичного района Алматы Алияр Асылбек, передает официальный сайт акимата Астаны.

Спикер напомнил, что 15 апреля 2024 года глава государства подписал закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

Документ предусматривает криминализацию умышленного причинения легкого вреда здоровью (ст. 108-1 УК) и побоев (ст. 109-1 УК).

Уголовный кодекс Республики Казахстан был дополнен нормами, направленными на предупреждение и пресечение семейно-бытового насилия.

Для квалификации преступлений используется заключение судебно-медицинской экспертизы, которая определяет характер и степень тяжести повреждений. В частности:

тяжкий вред здоровью (ст. 106 УК) влечет наказание от 3 до 12 лет лишения свободы;

вред средней тяжести (ст. 107 УК) – до 3 лет лишения свободы;

легкий вред здоровью (ст. 108-1 УК) – арест до 50 суток, либо лишение свободы до 2 лет, если преступление совершено в отношении члена семьи;

побои (ст. 109-1 УК) – арест до 25 суток, либо до 50 суток при совершении в семейно-бытовой сфере;

истязание (ст. 110 УК) – реальное лишение свободы.

С момента вступления в силу закона и до конца 2024 года только в Астане зарегистрировано 1 184 уголовных правонарушения, из них:

по ст. 108-1 УК – 676 (в том числе 238 в семейно-бытовой сфере);

по ст. 109-1 УК – 508 (из них 39 в семейно-бытовой сфере).

В суд было направлено 142 дела, приговоры вынесены в отношении 83 лиц.

За истекший период 2025 года в столице зарегистрировано 85 уголовных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, 21 из них направили в суд, 64 – прекратили за примерением сторон.

"Анализ показывает снижение количества преступлений в данной сфере по сравнению с прошлым годом. Эксперты отмечают, что это свидетельствует об эффективности профилактических мер и росте правосознания граждан. Результативность новых норм подтверждают конкретные судебные решения. К примеру, бывший супруг осужден на 1 год лишения свободы за систематические истязания жены на протяжении 7 лет; мужчина, более пяти лет преследовавший бывшую девушку и неоднократно нарушавший предписания, приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы; отчим, проявивший особую жестокость к малолетнему пасынку, осужден на 4 года лишения свободы", – привел примеры спикер.

Прокуратура осуществляет надзор за законностью возбуждения и расследования уголовных дел, уделяя особое внимание защите прав женщин и детей. Работа ведется в тесной координации с полицией, органами опеки, социальными службами и кризисными центрами.

"Помимо правоприменительной практики, значительное внимание уделяется профилактике: проводятся разъяснительные кампании, встречи с населением, лекции в школах и вузах. Для жертв насилия действуют горячие линии и кризисные центры, где можно получить психологическую, юридическую и социальную помощь. Семейно-бытовое насилие – это не только уголовное преступление, но и серьезная социальная проблема. Новые законодательные меры позволяют обеспечить защиту прав граждан и создают реальные механизмы реагирования на подобные факты. Прокуратура Республики Казахстан заявляет о готовности и впредь последовательно защищать права граждан, обеспечивая верховенство закона", – отметил представитель прокуратуры.

Он также призвал граждан не быть безучастными и в случае необходимости обращаться за помощью в правоохранительные органы и кризисные центры.