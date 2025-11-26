#АЭС в Казахстане
Общество

Четыре месяца без зарплаты: более 700 учителей в Актобе оказались на грани выживания

сотни учителей частной школы в Актобе оказались на грани выживания, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 00:22 Фото: pixabay
В Актобе более 700 учителей школ "Смарт білім" и "Білім" четыре месяца не получают зарплату, сообщает Zakon.kz.

Педагоги рассказали КТК, что последний раз деньги видели в августе, а потом – только обещания и переносы сроков. В итоге около 100 педагогов ушли. Те, кто остался, живут фактически в долг и ждут хоть каких-то выплат.

"С августа ни тиына. У нас здесь больше 400 учителей. У всех кредиты, семьи. Ситуация очень тяжелая. Просим помощи!" Учитель английского языка Нургуль Толебаева

По словам учителей, большинство коллег попали в черный список банков из-за больших долгов. Многие были вынуждены уволиться – просто не на что жить.

Хотя школы частные, львиная доля классов бесплатная, и оплачивают их по государственному заказу. Но новый механизм финансирования буквально парализовал работу. Цифровая система, через которую должны проходить деньги, буксует уже несколько месяцев. И школы, и учителя стали, как выяснилось, заложниками инноваций. При этом в бюджете, утверждают в управлении образования, на выплаты учителям частных школ предусмотрено 4 млрд тенге.

"Сейчас идут завершающие работы. После того как школа подтвердит свой контингент на портале е-Qazyna, будет автоматически сформирован акт выполненных работ и, соответственно, электронная счет-фактура. И дальше уже пойдет процесс финансирования". Замруководителя управления образования Актюбинской области Аккенже Тындыбаева

Чиновники уверяют, что деньги педагогам должны поступить уже на этой неделе. Учителя боятся верить, но надеются увидеть хотя бы зарплату, не говоря уже о компенсациях.

Также сообщается, что теперь руководство частных школ хотят оштрафовать на 300 тыс. тенге за задержку зарплат. Инспекция по труду даже не стала разбираться в причине сбоя, и крайними оказались те, кто сам ждет финансирования.

Ранее сообщалось, что свыше двух тысяч врачей покинули Казахстан в поисках заработка.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
