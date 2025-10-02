#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
549.15
643.88
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
549.15
643.88
6.71
Происшествия

Зарплату за фиктивные уроки получили учителя на юге Казахстана

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 05:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Туркестанской области учителя получали зарплату за уроки, которые вовсе не проводили, сообщает Zakon.kz.

В Сарыагашском районе в 23 школах 64 детям с особыми образовательными потребностями не проводили занятий на дому. Несмотря на это, педагогам выплатили свыше четырех млн тенге, передает "Седьмой канал".

По результатам прокурорской проверки выяснилось, что дети длительное время находились на лечении в различных больницах страны, поэтому обучение на дому было невозможно. Однако учителя фиктивно отчитывались о проведенных уроках.

К примеру, в школе №16 ученик лечился весь год, но "за его обучение" учителям выплатили свыше 300 тыс. тенге.

"Сарыагашская районная прокуратура провела анализ соблюдения трудового и бюджетного кодексов в сфере инклюзивного образования. На основании прокурорского надзорного акта данные средства возвращены в бюджет, а 311 работников сферы образования привлечены к дисциплинарной ответственности", – прокомментировал прокурор управления областной прокуратуры Динмухамед Жусип.

Подобные проверки проводятся во всех городах и районах области.

1 октября сенаторы завили о проблеме задолженности по заработной плате перед учителями частных школ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Что вы ели? В Жамбылской области начато расследование после массового отравления детей
17:53, 08 ноября 2023
Что вы ели? В Жамбылской области начато расследование после массового отравления детей
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за III квартал 2018 г. (июль, август, сентябрь)
15:48, 18 октября 2018
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за III квартал 2018 г. (июль, август, сентябрь)
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 55 (Под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
12:00, 18 апреля 2018
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 55 (Под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: