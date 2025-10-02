Зарплату за фиктивные уроки получили учителя на юге Казахстана

В Туркестанской области учителя получали зарплату за уроки, которые вовсе не проводили, сообщает Zakon.kz.

В Сарыагашском районе в 23 школах 64 детям с особыми образовательными потребностями не проводили занятий на дому. Несмотря на это, педагогам выплатили свыше четырех млн тенге, передает "Седьмой канал".

По результатам прокурорской проверки выяснилось, что дети длительное время находились на лечении в различных больницах страны, поэтому обучение на дому было невозможно. Однако учителя фиктивно отчитывались о проведенных уроках.

К примеру, в школе №16 ученик лечился весь год, но "за его обучение" учителям выплатили свыше 300 тыс. тенге.

"Сарыагашская районная прокуратура провела анализ соблюдения трудового и бюджетного кодексов в сфере инклюзивного образования. На основании прокурорского надзорного акта данные средства возвращены в бюджет, а 311 работников сферы образования привлечены к дисциплинарной ответственности", – прокомментировал прокурор управления областной прокуратуры Динмухамед Жусип.

Подобные проверки проводятся во всех городах и районах области.

