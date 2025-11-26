Свыше двух тысяч врачей покинули Казахстан в поисках заработка
Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в Мажилисе 26 ноября 2025 года высказался о дефиците врачей, передает корреспондент Zakon.kz.
Тимур Султангазиев отметил, что отдельной статистики оттока кадров из-за участившихся случаев нападения нет.
"Но в целом, у нас имеется статистика по дефициту врачебных кадров. На сегодня это порядка 4 тыс. врачей и 5 тыс. средних медицинских работников. У нас также имеется отток медицинских кадров из системы здравоохранения в зарубежные страны. За последние 5 лет порядка 2,5 тыс. медработников выехали из страны для работы в других странах", – сообщил он.
