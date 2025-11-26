#АЭС в Казахстане
Общество

Свыше двух тысяч врачей покинули Казахстан в поисках заработка

Анализ, анализы, больница, поликлиника, врач, врачи, доктор, доктора, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 16:12 Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в Мажилисе 26 ноября 2025 года высказался о дефиците врачей, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Султангазиев отметил, что отдельной статистики оттока кадров из-за участившихся случаев нападения нет.

"Но в целом, у нас имеется статистика по дефициту врачебных кадров. На сегодня это порядка 4 тыс. врачей и 5 тыс. средних медицинских работников. У нас также имеется отток медицинских кадров из системы здравоохранения в зарубежные страны. За последние 5 лет порядка 2,5 тыс. медработников выехали из страны для работы в других странах", – сообщил он.

Каких врачей не хватает в Казахстане, можно прочитать здесь.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
