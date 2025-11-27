Свыше 2 тыс. участникам программы "Алматы жастары" выданы жилищные займы

В рамках программы "Алматы жастары" в этом году через сайт www.almaty-zhastary2025.kz было принято 6626 заявлений от участников. На сегодня выдано 3040 направлений, из которых 2168 алматинцев получили займы и приобрели жилье.

Работа продолжается с арендаторами по программе работающей молодежи. Об этом сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы.

С начала этого года 48 очередников из льготных категорий получили жилищные сертификаты для погашения части первоначального взноса на безвозмездной основе на общую сумму 72 млн тенге.

В Алматы также действует программа субсидирования арендного жилья, по которой очередники из числа лиц с особыми потребностями, многодетных семей, детей-сирот получают субсидию в размере 50% от стоимости аренды. Оператором данной программы является АО "Отбасы банк", прием заявлений осуществляется онлайн. Проведена проверка 639 квартир арендаторов, получающих субсидии.