#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Общество

Свыше 2 тыс. участникам программы "Алматы жастары" выданы жилищные займы

Программа &quot;Алматы жастары&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 11:56 Фото: almaty-zhastary2025
В рамках программы "Алматы жастары" в этом году через сайт www.almaty-zhastary2025.kz было принято 6626 заявлений от участников. На сегодня выдано 3040 направлений, из которых 2168 алматинцев получили займы и приобрели жилье.

Работа продолжается с арендаторами по программе работающей молодежи. Об этом сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы.

С начала этого года 48 очередников из льготных категорий получили жилищные сертификаты для погашения части первоначального взноса на безвозмездной основе на общую сумму 72 млн тенге.

В Алматы также действует программа субсидирования арендного жилья, по которой очередники из числа лиц с особыми потребностями, многодетных семей, детей-сирот получают субсидию в размере 50% от стоимости аренды. Оператором данной программы является АО "Отбасы банк", прием заявлений осуществляется онлайн. Проведена проверка 639 квартир арендаторов, получающих субсидии.

Фото: almaty-zhastary2025

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Сколько молодых горожан смогут получить ипотеку по программе "Алматы жастары"
15:44, 01 декабря 2023
Сколько молодых горожан смогут получить ипотеку по программе "Алматы жастары"
Стали известны предварительные итоги программы "Алматы жастары"
10:10, 30 июня 2023
Стали известны предварительные итоги программы "Алматы жастары"
15 мая стартует программа льготной ипотеки "Алматы жастары"
14:46, 03 мая 2023
15 мая стартует программа льготной ипотеки "Алматы жастары"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: