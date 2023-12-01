Сколько молодых горожан смогут получить ипотеку по программе "Алматы жастары"

До конца 2023 года по программе "Алматы жастары" дополнительно выделят 965 млн тенге. Это позволит выделить больше ипотечных займов для молодых алматинцев, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы 1 декабря, поддержку жилищной программы "Алматы жастары" продолжат по инициативе акима Ерболата Досаева. В мегаполисе выделят дополнительные ипотечные кредиты молодым горожанам.





"Из бюджета будет выделено дополнительно 965 млн тенге. Это позволит предоставить дополнительно 55 ипотечных займов для молодых граждан, которые трудятся в социальной, правоохранительной, коммунальной и других сферах", – сказал Канат Сухамбеков, руководитель управления финансов Алматы, на XI сессии маслихата.

В акимате отметили, что в 2023 году заявки на участие в программе льготного жилищного кредитования "Алматы жастары" подали 11 104 горожанина.

В конце июня стали известны предварительные итоги программы "Алматы жастары". Из более чем 11 тысяч заявок одобрили немногим более 3,6 тысячи.