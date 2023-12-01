Сколько молодых горожан смогут получить ипотеку по программе "Алматы жастары"
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До конца 2023 года по программе "Алматы жастары" дополнительно выделят 965 млн тенге. Это позволит выделить больше ипотечных займов для молодых алматинцев, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы 1 декабря, поддержку жилищной программы "Алматы жастары" продолжат по инициативе акима Ерболата Досаева. В мегаполисе выделят дополнительные ипотечные кредиты молодым горожанам.
"Из бюджета будет выделено дополнительно 965 млн тенге. Это позволит предоставить дополнительно 55 ипотечных займов для молодых граждан, которые трудятся в социальной, правоохранительной, коммунальной и других сферах", – сказал Канат Сухамбеков, руководитель управления финансов Алматы, на XI сессии маслихата.
В акимате отметили, что в 2023 году заявки на участие в программе льготного жилищного кредитования "Алматы жастары" подали 11 104 горожанина.
В конце июня стали известны предварительные итоги программы "Алматы жастары". Из более чем 11 тысяч заявок одобрили немногим более 3,6 тысячи.
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