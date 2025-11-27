Около 300 млн долларов из Нацфонда и золотовалютных резервов планируют вложить в криптоактивы
Фото: unsplash
Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов 27 ноября 2025 года на брифинге в Сенате прокомментировал планы по вложению части средств из Нацфонда и золотовалютных резервов в криптоактивы, передает корреспондент Zakon.kz.
Планы были озвучены в ноябре в Мажилисе, и журналисты попросили его разъяснить финансовую безопасность таких вложений.
"Чтобы не было заблуждений, это криптоактивы, схожие с нашими активами, ценными бумагами и производными активами, которые размещаются на рынке ценных бумаг. И если мы будем видеть, что это будут очень перспективные и высокодоходные активы, которые в будущем будут приносить только положительные результаты, в рамках него мы рассматриваем вложение этих средств", – сказал Шолпанкулов.
Представителя Нацбанка также попросили рассказать, о какой именно сумме идет речь.
"Ну, точно сказать сложно, но предварительно это около 300 миллионов долларов будет", – добавил он.
Ранее сообщалось, что средства Нацфонда и золотовалютные резервы могут вложить в криптоактивы.
