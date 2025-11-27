#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
518.68
600.27
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
518.68
600.27
6.58
Общество

Около 300 млн долларов из Нацфонда и золотовалютных резервов планируют вложить в криптоактивы

Криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 16:24 Фото: unsplash
Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов 27 ноября 2025 года на брифинге в Сенате прокомментировал планы по вложению части средств из Нацфонда и золотовалютных резервов в криптоактивы, передает корреспондент Zakon.kz.

Планы были озвучены в ноябре в Мажилисе, и журналисты попросили его разъяснить финансовую безопасность таких вложений.

"Чтобы не было заблуждений, это криптоактивы, схожие с нашими активами, ценными бумагами и производными активами, которые размещаются на рынке ценных бумаг. И если мы будем видеть, что это будут очень перспективные и высокодоходные активы, которые в будущем будут приносить только положительные результаты, в рамках него мы рассматриваем вложение этих средств", – сказал Шолпанкулов.

Представителя Нацбанка также попросили рассказать, о какой именно сумме идет речь.

"Ну, точно сказать сложно, но предварительно это около 300 миллионов долларов будет", – добавил он.

Ранее сообщалось, что средства Нацфонда и золотовалютные резервы могут вложить в криптоактивы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Средства Нацфонда и золотовалютные резервы могут вложить в криптоактивы
13:03, 05 ноября 2025
Средства Нацфонда и золотовалютные резервы могут вложить в криптоактивы
Опубликованы данные о золотовалютных резервах Казахстана
13:01, 09 февраля 2023
Опубликованы данные о золотовалютных резервах Казахстана
Вероятность вклада пенсионных денег в криптоактивы прокомментировал глава Нацбанка
16:34, 05 июня 2025
Вероятность вклада пенсионных денег в криптоактивы прокомментировал глава Нацбанка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: