Никуда бежать не собираемся: глава Нацбанка о вкладах золотовалютных резервов в криптоактивы

Фото: Zakon.kz

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 28 ноября 2025 года прокомментировал заявление одного из своих замов о том, что около 300 млн долларов из Нацфонда и золотовалютных резервов планируют вложить в криптоактивы, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов заявил, что речь идет о средствах не Нацфонда, а золото-валютного резерва Нацбанка. "На первом этапе из золото-валютного резерва, мы ими также управляем. Это те же деньги, которыми надо управлять. Часть из них в золоте, часть – в бумагах. В рамках этого портфеля создан уже отдельный портфель, где будут сосредоточены инвестиции в высокотехнологичные акции и другие финансовые инструменты, связанные с цифровыми финансовыми активами. По суммам – до 300 млн долларов. Это не значит, что мы 300 млн долларов взяли и положили, может, мы ограничимся 50 млн, может, 100 млн, а может, там будет 250 млн долларов. Это очень непростая работа в свете того, что произошла просадка всего крипторынка, происходит переосмысление перспектив монетизации, выхода на доходность и так далее", – добавил он. Нацбанк не торопится принимать какие-то решения в этой части. "Мы создали правовую и инфраструктурную основы, чтобы эти решения принимать, когда необходимо. Но без тщательного анализа никаких решений мы принимать не будем. Мы анализируем. Пока не будет хороших инвестиционных возможностей, мы эти решения торопить не будем. После просадки всех цифровых, финансовых и криптоактивов, которая имеет место, нужно дать этой пыли осесть и только после этого принимать решения по инвестициям. Мы здесь никуда сломя голову бежать не собираемся", – заявил глава Нацбанка. Ранее сообщалось, что средства Нацфонда и золотовалютные резервы могут вложить в криптоактивы. Вчера, 27 ноября, эти перспективы прокомментировал заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов.

