Общество

Средства Нацфонда и золотовалютные резервы могут вложить в криптоактивы

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 13:03 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК) Берик Шолпанкулов в Мажилисе 5 ноября 2025 года рассказал, как будет формироваться государственный крипторезерв, передает корреспондент Zakon.kz.

Замглавы Нацбанка отметил, что сейчас в правительстве обсуждается вопрос создания государственного крипторезерва.

"Как вы правильно отметили, в первую очередь туда будут поступать конфискованные криптоактивы, которые будут храниться как стратегический резерв правительства. Вторая часть – это потенциальные новые криптоактивы, которые могут быть получены в дальнейшем. Рассматривается предложение Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития по майнингу госкомпаниями, которые совместно с частным рынком могут предоставлять услуги по энергоресурсам", – сказал Берик Шолпанкулов.

По его словам, частная майнинговая компания в свою очередь будет расплачиваться криптоактивами, которые будут пополнять этот государственный крипторезерв.

"Помимо этого, мы понимаем, что рынок криптоактивов активно развивается. Поэтому мы рассматриваем возможность использовать часть средств Национального фонда и золотовалютных резервов для вложений капитала в эти криптоактивы", – резюмировал Берик Шолпанкулов.

Почему дорожает криптовалюта и кто на этом зарабатывает, можно прочитать здесь.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
