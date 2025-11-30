#АЭС в Казахстане
Общество

Велосипед и модель патрульной машины подарили школьнику из Кокшетау

Подарки от полиции , фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 08:10 Фото: polisia.kz
На днях заместитель начальника Департамента полиции Азамат Ашимов вручил 10-летнему ученику средней школы № 12 города Кокшетау Алану Колмагорову почетную грамоту и подарки, сообщает Zakon.kz.

По данным медиа-портала Polisia.kz, 25 ноября на линию "102" поступило сообщение о грубом нарушении правил дорожного движения водителем автомобиля. Это был звонок от Алана Колмагорова, который подробно указал марку, цвет и государственный номер транспортного средства.

Благодаря своевременной информации патрульный экипаж незамедлительно отреагировал, обнаружил и задержал водителя. Вскоре выяснилось, что водитель совершил угон автомобиля. На встрече с полицейскими Алан рассказал, что нарушение он заметил вместе с другом, однако решение о звонке в полицию принял самостоятельно, понимая, что действия водителя могли привести к более тяжким последствиям.

На встрече в школе мама ученика Юлия Колмагорова отметила, что сын с раннего возраста проявляет ответственность, строго придерживается принципов справедливости и активно отстаивает свою позицию.

Полиция нашла пассажира, который доехал из Кокшетау в Астану на такси и не заплатил.

Фото Алия Абди
Алия Абди
