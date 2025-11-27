#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанца, обманувшего таксиста с нарушениями слуха, заставили объясниться и заплатить

задержанный после обмана таксиста казахстанец, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 10:18 Фото: ДП Акмолинской области
Полиция нашла пассажира, который доехал из Кокшетау в Астану на такси и не заплатил, воспользовавшись ограниченными возможностями водителя, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) Акмолинской области, несмотря на отсутствие признаков уголовного или административного правонарушения, на публикацию решили отреагировать.

"Был проведен комплекс мероприятий по установлению личности пассажира и его доставлению в органы внутренних дел. В тот же день полицейские установили нарушителя – 30-летнего жителя Кокшетау. Как сообщил мужчина, поездку он совершил 24 ноября, однако покинул авто, не рассчитавшись за услуги. Свой поступок он объяснил финансовыми трудностями. Правоохранители провели с пассажиром профилактическую беседу. Он полностью возместил стоимость поездки", – рассказали в ДП.

Полиция призывает людей соблюдать нормы не только уголовного и административного законодательства, но и элементарные моральные и человеческие принципы, основанные на взаимоуважении.

26 ноября в соцсетях появилась информация об инциденте, вызвавшем широкий общественный резонанс: пассажир такси, проехавший по маршруту Астана – Кокшетау, воспользовался состоянием водителя и покинул автомобиль, не заплатив за поездку.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
