Шавкат Мирзиёев подарил школьнику автомобиль
Фото: Facebook/xorazmviloyatihokimligi
26 февраля ученику четвертого класса детской музыкально-художественной школы №11 Ургенчского района Отамуроду Райимбоеву вручили машину от президента Узбекистана, сообщает Zakon.kz.
24 февраля мальчик исполнил песню легендарного узбекского певца Отаниёзова перед президентом республики. Это произошло во время встречи главы Узбекистана с молодежью. Там же глава государства оценил талант юного артиста и решил поощрить его автомобилем.
Как передает пресс-служба хокимията Хорезмской области на своей странице в Facebook, подарок вручил глава региона Журабек Рахимов.
"Молодой творец и его родители выразили искреннюю благодарность главе государства за столь высокое внимание", – говорится в сообщении.
