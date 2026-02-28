#Референдум-2026
Мир

Шавкат Мирзиёев подарил школьнику автомобиль

Мирзиёев подарил школьнику машину, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 08:22 Фото: Facebook/xorazmviloyatihokimligi
26 февраля ученику четвертого класса детской музыкально-художественной школы №11 Ургенчского района Отамуроду Райимбоеву вручили машину от президента Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

24 февраля мальчик исполнил песню легендарного узбекского певца Отаниёзова перед президентом республики. Это произошло во время встречи главы Узбекистана с молодежью. Там же глава государства оценил талант юного артиста и решил поощрить его автомобилем.

Как передает пресс-служба хокимията Хорезмской области на своей странице в Facebook, подарок вручил глава региона Журабек Рахимов.

"Молодой творец и его родители выразили искреннюю благодарность главе государства за столь высокое внимание", – говорится в сообщении.

В начале февраля президент Кыргызстана навестил свою первую учительницу по ее просьбе.

Фото Алия Абди
Алия Абди
