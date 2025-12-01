Кокшетауская городская больница расширяет возможности малоинвазивной хирургии

Кокшетауская многопрофильная городская больница расширяет возможности современной хирургии и внедряет методы, которые позволяют проводить операции с минимальной травматичностью и быстрым восстановлением.

В учреждении обновлено оборудование и усилена подготовка специалистов, благодаря чему высокотехнологичная помощь стала доступнее для жителей всей Акмолинской области.

Врачи переходят на методы, которые зарекомендовали себя в мировой медицине. Лапароскопические и эндоскопические технологии позволяют оперировать через маленькие проколы или вовсе без разрезов, что значительно снижает боль, риски и сроки пребывания в стационаре. В гинекологии такие вмешательства стали базовым подходом. Пациентки после операций восстанавливаются быстрее, а многие процедуры, которые раньше требовали длительного нахождения в больнице, теперь проходят в щадящем режиме.

Особенно заметны изменения в урологии. При поддержке директора больницы Калымжанова Сакена Калымтаевича врачам-урологам за несколько лет удалось превратить отделение в центр, где выполняются методики, которые еще совсем недавно были недоступны в регионах. Сам Гагиев Валерий Валериевич вспоминает, с чего началась эта работа:

"В 2022 году после окончания резидентуры я вернулся в родной Кокшетау. На тот момент в регионе не проводились современные операции при аденоме простаты, не выполнялись вмешательства по удалению камней почек через проколы, не было интраренальной хирургии. Пациенты с этими диагнозами уезжали в Астану и ждали помощи два-три месяца, потому что туда направляли людей со всего Казахстана", – рассказал заведующий отделением урологии.

Фото: их личного архива Валерия Гагиева

При поддержке Управления здравоохранения, акимата Акмолинской области специалистам отделения удалось пройти обучение в Турции. Полноценная стажировка в крупной клинике "Медипул" в Стамбуле дала возможность освоить современные подходы, которые затем закреплялись уже в казахстанских центрах.

"Мне удалось пройти двухнедельное обучение в Стамбуле, а затем стажироваться у ведущих специалистов Национального научного центра Управделами президента. Вся эта подготовка позволила внедрить в нашем регионе операции, которые ранее выполнялись только в крупнейших клиниках страны", – рассказывает Гагиев.

После обучения команда неоднократно проводила мастер-классы вместе с заведующими отделений ведущих клиник Казахстана. Это позволило не просто перенять технологии, а адаптировать их под ежедневную работу. В результате отделение перешло от внедрения отдельных операций к полноценной рутинной практике.

Сегодня в Кокшетау доступны несколько видов высокотехнологичных вмешательств. Один из них — ретроградная интраренальная хирургия. Это метод, при котором камень в почке удаляется без разрезов и проколов, через естественные пути. Врач контролирует ход операции камерой, а человек возвращается домой уже на следующий день. Такой подход снижает травматичность и снимает страх перед вмешательством у пациентов, которые обычно ожидают тяжелую реабилитацию.

Еще одна технология, внедренная в постоянную работу отделения, – перкутанная нефролитотомия. Камни любых размеров удаляются через прокол пять миллиметров.

"Еще год назад такие пациенты вынуждены были искать помощь в столичных клиниках, что увеличивало сроки полного выздоровления. Сейчас эта помощь доступна на местах, и это действительно меняет подход к лечению", – отмечает заведующий.

Фото: их личного архива Валерия Гагиева

В отделении также выполняют энуклеацию предстательной железы – один из самых современных методов лечения аденомы простаты. Такие операции доступны лишь в нескольких клиниках столицы, но теперь проводятся и в Кокшетау. Крупные аденомы удаляются через те же миниатюрные проколы, что значительно снижает риски и ускоряет восстановление.

Гагиев подчеркивает, что для пациентов важна не только технология, но и удобство маршрута:

"Сейчас у людей есть возможность лечиться дома. Родственники могут прийти на следующий день, поддержать пациента, задать вопросы лечащему врачу. Послеоперационное наблюдение проходит у того же хирурга, который оперировал. Раньше человек готовился здесь, ехал в Астану, возвращался обратно, и непрерывность лечения терялась. Теперь все под контролем".

Развитие урологической службы стало частью более масштабного процесса трансформации региональной медицины. Обновление оборудования, повышение квалификации специалистов, доступность высокотехнологичной хирургии – все это формирует новую систему, в которой жители областного центра получают помощь современного уровня рядом с домом.