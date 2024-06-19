Свыше 4000 операций провела кокшетауский гинеколог-хирург Асель Уахитова

Заведующая гинекологическим отделением Кокшетауской многопрофильной городской больницы Асель Канатовна родилась в городе Мкинск Буландынского района Акмолинской области. Окончила АО "Медицинский университет Астана", с 2016 года работает в Кокшетауской городской больнице.

Владеет всеми практическими навыками в оказании оперативной гинекологической помощи и состоит в Ассоциации гинекологов-эндоскопистов Республики Казахстан. Владеет техникой проведения сердечно-легочной реанимации, к тому же Асель Канатовна в числе первых начала работу по оказанию медицинской помощи тяжелым больным COVID -19. Помимо своих обязанностей, оказывала психологическую помощь пациентам. Является четким примером преданности профессии современного гинеколога, ведь гинекология несет большую ответственность за состояние женщины и здоровье будущих матерей.

"Наше отделение оказывает полный объем хирургической помощи гинекологическим пациенткам, включая внутриматочную хирургию, проводим операции на придатках матки, это кистэктомия, сальпингоэктомия, сальпингоовариолизис, сальпингостомия, сальпингоовариоэктомия, консервативная миомэктомия. К тому же проводим операции тотальной и супрацервикальной гистерэктомии как лапароскопически так и лапаротомным доступом, делаем пластические операции при генитальном пролапсе. Отделение гинекологии работает с коечной мощностью 20 коек круглосуточного стационара и 5 коек дневного стационара. Работают три врача- гинеколога, 7 медсестер и 9 санитарок. В отделении функционируют круглосуточный пост по экстренной службе, процедурный и первязочный кабинеты. Отделение включает в себя 10 палат, рассчитанных на 20 коек, пост, процедурный кабинет, стерилизационный кабинет и ряд вспомогательных помещений. На первом этаже рядом с приемным отделением находится противошоковая палата, куда поступают тяжелобольные. Отделение обеспечено современным оборудованием и аппаратурой как в операционной, так и в палате интенсивной терапии и в противошоковой палате". Асель Уахитова

Сообщается, что в прошлом году отделение гинекологии успешно вылечило 891 пациентку, в плановом порядке было пролечено 70 женщин. Специалисты утверждают, что оперативные вмешательства проводятся как эндоскопическим, так и лапаротомным доступом на современном оборудовании, это эндовидеохирургический комплекс 4К Olympus Visera, также автивно внедряется внутриматочная хирургия, пластические операции при генитальном пролапе и при бесплодии. Основными задачами отделения являются оказание круглосуточной экстренной гинекологической помощи населению города, к тому же помощь женщинам с заболеваниями органов репродуктивной системы.

"Наша цель – развитие внутриматочной хирургии, расширение объема операций эндоскопическим доступом для населения Кокшетау и внедрение ультразвуковой диагностики в ежедневную практику врача акушера-гинеколога. Планируем увеличение количества плановых операций. Будем проводить клинико-экспертную оценку качества оказания медицинской помощи и анализ причин гинекологических заболеваний. В целях улучшения работы отделения мы взаимодействуем с женской консультацией, станцией скорой медицинской помощи, поликлиникой, детской поликлиникой, а также с другими медицинскими организациями". Асель Уахитова

Фото: из личного архива Асель Уахитовой

Асель Уахитова – яркий пример современного медика, который находит время на самореализацию, постоянно повышает свои профессиональные навыки и квалификацию, обогащая личный опыт постоянным посещением мастер-классов, съездов и конференций. К тому же прошла переподготовку по ультразвуковой диагностике для внедрения в ежедневной практике. С 2022 года является председателем первичной профсоюзной организации больницы, активно принимает участие в организации торжественных мероприятий. Стоит отметить, что отделение располагает всем необходимым оборудованием для своевременной диагностики и лечения различных патологий. По информации Кокшетауской городской многопрофильной больницы, в медучреждении улучшилась материально-техническая база.

"Мы и дальше будем активно заниматься воплощением в жизнь задач, поставленных правительством страны, пропагандой здорового образа жизни как фактора, направленного на сохранение и укрепление здоровья человека. Наши сотрудники будут проходить мастер-классы за рубежом с современными передовыми технологиями по международным стандартам". Асель Уахитова

Асель Канатовна является мамой двоих детей и любящей женой. Ее супруг, Бекенов Талгат Серикович, является заведующим отделения нейрохирургии Акмолинской областной многопрофильной больницы. Невзирая на плотный график с ночными дежурствами и обильным потоком пациенток, уделяет время детям и семье. Успевает саморазвиваться, к примеру, является капитаном команды "Жұрттың балалары" в Интеллектуальной игре BRAINBOY. К тому же делится опытом с молодыми специалистами, ведя преподавательскую деятельность в Кокшетауском университете имени Шокана Уалиханова по предмету гинекологии студентам 4-го и 5-го курсов медицинского факультета.

Алма Байгужина