В Казахстане предложили внедрить балльную систему учета нарушений ПДД

Под председательством генерального прокурора Казахстана Берика Асылова состоялось заседание Координационного совета РК по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью по вопросам дорожной безопасности. Об этом 1 декабря 2025 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе ГП.

Открывая заседание, генпрокурор подчеркнул, что меры по снижению аварийности соответствуют идеологии "Закона и Порядка". Главная задача – укрепление верховенства закона и формирование социальной ответственности каждого участника дорожного движения. В обществе необходимо развивать культуру вождения и нетерпимость к правонарушениям.

Берик Асылов отметил, что глава государства в Послании народу Казахстана от 8 сентября 2025 года акцентировал внимание на личной ответственности граждан за собственную безопасность и безопасность окружающих.

"Основной причиной ДТП остается несоблюдение правил дорожного движения. Анализ показал, что 81% виновников аварий ранее не раз привлекались к ответственности за нарушения ПДД, что свидетельствует о высокой повторности". Пресс-служба ГП РК

Например, в ВКО водитель совершил 32 нарушения за год, 13 раз допустил превышение скорости. 8 января выехал на встречную полосу, в результате погиб сам и два его пассажира. Такие случаи повторяются ежегодно.

В другом случае водитель за последние два года совершил 72 нарушения ПДД, из них только в 2025 году был 30 раз привлечен за превышение скорости движения. Как итог – 30 августа в Алматы допустил наезд на пешехода со смертельным исходом.

Генпрокурор также подчеркнул необходимость усиления контроля за выдачей водительских прав, исключения коррупционных рисков и обеспечения прозрачности процедуры. Случаи незаконного получения удостоверений будут рассматриваться как фактор, повышающий угрозу для общества.

"Кроме того, одним из основных факторов, создающих прямую угрозу безопасности, является сооружение самовольных выездов, пересечений и примыканий на автомобильных дорогах, не соответствующих установленным нормативам. Не соблюдаются требования о минимальном количестве примыканий к большим трассам". Пресс-служба ГП РК

К примеру, на автодороге Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – Граница РФ спроектировано 48 примыканий, из них 28 – с нарушениями допустимого расстояния. На участке протяженностью 7 км в районе поселков Коянды и Бірлік-Бек Акмолинской области имеются 17 незаконных примыканий, сооруженных самовольно местными жителями. С ними проводится разъяснительная работа.

Между тем, как напомнили в Генпрокуратуре, в соответствии с п. 2 ст. 19-2 Закона РК "Об автомобильных дорогах" проектные решения автомобильных дорог должны обеспечивать безопасное расположение примыканий и пересечений.

"Также значительная часть тяжких ДТП совершается на минивэнах, задействованных в междугородних такси, с правым рулевым управлением, что не соответствует техническим требованиям. Имеют место факты совершения ДТП водителями, имеющими медицинские противопоказания управлению транспортными средствами. Такое положение дел привело к трагедии в Урджарском районе области Абай, где водитель, страдающий эпилепсией, в результате приступа допустил наезд на 6 детей (4 погибли, 2 пострадали)". Пресс-служба ГП РК

В Генпрокуратуре подчеркнули, что в отношении таких правонарушений должна применяться незамедлительная правовая реакция. Органы государственного управления представляют адресные предложения по своим направлениям и целевым группам, включая использование научного потенциала образовательных и правоохранительных учреждений.

"Для системной профилактики повторных нарушений участники заседания предложили внедрить балльную систему учета нарушений ПДД с цифровой фиксацией. Она позволит своевременно выявлять и отстранять злостных нарушителей от вождения. При достижении порогового уровня баллов недисциплинированные водители будут направляться на пересдачу экзаменов, что повысит качество подготовки и дисциплину на дорогах". Пресс-служба ГП РК

В рамках реализации концепции "Закон и Порядок" расширяется перечень мероприятий, направленных на повышение дорожной дисциплины и снижение аварийности. Особое внимание уделяется принципу нулевой терпимости к грубым нарушениям, создающим угрозу жизни и здоровью людей.

"Ответственные госорганы не только усилят контрольные и надзорные функции в этих сферах, но и проведут широкомасштабные разъяснительные акции с населением о необходимости соблюдения требований закона для недопущения гибели и ранений на дорогах страны". Пресс-служба ГП РК

