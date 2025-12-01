#АЭС в Казахстане
Общество

При каких правонарушениях казахстанцы обязаны пересдать экзамен для проверки знаний ПДД

Водительское удостоверение, водительские права , фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 12:44 Фото: Zakon.kz
Казахстанцы после совершения определенных правонарушений, предусмотренных пятью статьями КоАП РК, должны подтвердить знание правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 1 декабря 2025 года, напомнили в прокуратуре области Абай.

"Согласно КоАП РК, водители, совершившие определенные правонарушения (предусмотренные статьями 594, 596, 598, 599 и 600 КоАП), должны подтвердить знание ПДД. В то же время не сдача экзамена в течение двух месяцев является основанием для прекращения права управления транспортным средством по решению суда".Прокуратура области Абай

Отмечается, что прокуратура Семея выявила нарушения при направлении водителей, нарушивших правила дорожного движения, на обязательную сдачу экзамена для проверки знаний ПДД.

"Однако по вине ответственного сотрудника полиции 14 правонарушителей с 2024 года не направлялись для прохождения экзамена. Это позволило нарушителям продолжать управлять транспортными средствам. По акту надзора ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, правонарушители направлены на пересдачу".Прокуратура области Абай

28 ноября 2025 года в Казахстане сообщили хорошие новости для тех, кто готовится получить права. Подробнее – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
