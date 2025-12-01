100 новых рабочих мест на 10 тыс. человек: трудоустроено 16,5 тыс. жамбылцев

В Жамбылской области продолжается реализация государственных программ в сферах АПК, занятости и социальной поддержки населения в рамках поручений президента страны.

По данным акима региона Ербола Карашукеева, на поддержку агросектора направлено 29,1 млрд тенге субсидий.

Урожай сахарной свеклы завершен на 88,1%, собрано 207 тыс. тонн сырья, которое направляется на переработку на Меркенский сахарный завод.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

На развитие свеклосахарной отрасли предусмотрено 6,9 млрд тенге из местного бюджета и ожидается дополнительное выделение 5,3 млрд тенге из республиканского бюджета.

Объем сельхозпроизводства составляет 458,5 млрд тенге, рост – 3,1%.

Экспортировано 888,7 тыс. тонн сельхозпродукции, включая 410 тыс. тонн лука, – по этому направлению регион занимает 1-е место.

В рамках программы "Ауыл аманаты" профинансировано 437 проектов на сумму 3,2 млрд тенге.

Сельхозпарк обновлен на 762 единицы техники. Внедрены водосберегающие технологии на площади 66,5 тыс. гектаров.

Реализуются проекты по реконструкции 322 гидросооружений протяженностью 625 км при участии ЕБРР и Международного банка реконструкции и развития. До 2029 года предусмотрено строительство 11 новых водохранилищ, реконструкция трех действующих и ремонт 312 каналов.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Запущено производство систем капельного орошения стоимостью 2,8 млрд тенге, а завод по выпуску оборудования для орошения стоимостью 10 млрд тенге планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2026 года.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В области всего создано 57,3 тыс. рабочих мест, из них 40,4 тыс. – постоянные. В соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева по созданию 100 новых рабочих мест на 10 тыс. населения за счет поддержки новых предпринимательских инициатив создано 16,5 тыс. рабочих мест при плане 12,5 тыс.

Активными мерами содействия занятости охвачено 42,8 тыс. человек, в том числе 1,1 тыс. граждан с ограниченными возможностями.

Количество получателей адресной социальной помощи снизилось на 29,5%, что свидетельствует о повышении уровня самостоятельного дохода населения.

В Таразе и во всех районах открыты 11 центров поддержки семей, где помощь получили 826 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

До конца текущего года в Таразе планируется открытие нового Центра активного долголетия на 200 мест.