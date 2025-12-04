Связь с большим миром: в самом удаленном селе ВКО появился интернет

Этот год стал особенным для одного из самых удаленных населенных пунктов Восточно-Казахстанской области — села Шанагаты.

Несколько месяцев назад бывший аким области Ермек Кошербев впервые посетил эту суровую, самую холодную точку региона и встретился с местными жителями, выслушав их просьбы и потребности. Сегодня те обращения дали результат: по инициативе нынешнего главы области Нурымбета Сактаганова в селе появился долгожданный интернет.

Фото: пресс-центр ВКО

Шанагаты, расположенное в Маркакольском районе, всегда считалось одним из труднодоступных сел области. Ранее здесь не было полноценной интернет-связи — не считая школьного Wi-Fi, которым пользовались лишь в здании учебного заведения. Сейчас в селе проживают 17 семей. Из них 13 подключены к системе "Starlink", а оставшимся установлена бесплатная точка доступа free Wi-Fi.

Фото: пресс-центр ВКО

Местные жители в видеообращении в социальных сетях поделились своей радостью:

"В нашем отдалённом селе наконец появился интернет. Если раньше для решения важных дел приходилось идти в школу или даже в соседний населенный пункт, то теперь все можно сделать дома. От лица всех жителей выражаем благодарность акиму области Нурымбету Сактаганову и местной администрации за поддержку и внимание", — говорится в обращении.

Появление интернета — это не просто улучшение коммуникаций, а значимый шаг для социально-экономического развития региона. Теперь у сельчан открывается доступ к дистанционному образованию, онлайн-работе, медицинским консультациям, государственным услугам и цифровым сервисам — тому, что ранее было недоступно.

Для Шанагаты это настоящий прорыв: интернет стал отправной точкой для новых возможностей и повышения качества жизни.

Приход цифровой инфраструктуры в отдаленные села — это не только технологический прогресс, но и проявление реальной заботы о людях, живущих вдали от крупных центров.