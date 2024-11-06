В самом большом селе Казахстана строят новые дома и устанавливают фонари
По информации lada.kz, для создания комфортных условий для жителей проведено уличное освещение на 127 улицах. Сейчас идет замена 553 изношенных столбов. Стоимость проекта – 108 млн тенге.
Кроме того, на улицах села установлено 589 уличных фонарей. В дальнейшем планируется постепенно обновить уличное освещение и в других населенных пунктах, входящих в состав Бейнеуского района.
Фото: пресс-службы акима Мангистауской области
В этом году в селе введено в эксплуатацию 18 единиц общественного транспорта. Новые пассажирские автобусы оснащены современным оборудованием, полностью обеспечивающим безопасность и комфорт жителей во время передвижения.
Также в Бейнеу строятся новые дома для малообеспеченных семей. На это из республиканского бюджета выделено 284 млн.тенге.
Ранее сообщалось о недобросовестных строителях в Актобе, которые нанесли ущерб государству на 337 млн тенге.