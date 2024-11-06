В самом большом селе Казахстана строят новые дома и устанавливают фонари

Село Бейнеу, расположенное в Мангистауской области – самый крупный населенный пункт в стране. Общая площадь села, где проживает 57 тысяч жителей, составляет 51 тысяч га. Сейчас там заасфальтированы 66 улиц из 154, сообщает Zakon.kz.

По информации lada.kz, для создания комфортных условий для жителей проведено уличное освещение на 127 улицах. Сейчас идет замена 553 изношенных столбов. Стоимость проекта – 108 млн тенге.

Кроме того, на улицах села установлено 589 уличных фонарей. В дальнейшем планируется постепенно обновить уличное освещение и в других населенных пунктах, входящих в состав Бейнеуского района.

Фото: пресс-службы акима Мангистауской области

В этом году в селе введено в эксплуатацию 18 единиц общественного транспорта. Новые пассажирские автобусы оснащены современным оборудованием, полностью обеспечивающим безопасность и комфорт жителей во время передвижения.

Также в Бейнеу строятся новые дома для малообеспеченных семей. На это из республиканского бюджета выделено 284 млн.тенге.

Ранее сообщалось о недобросовестных строителях в Актобе, которые нанесли ущерб государству на 337 млн тенге.

