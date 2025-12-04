#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
События

На трассе ВКО появилась "бутылка смерти" из искореженных авто

монумент, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 13:54 Фото: Instagram/eastkazpolice
На одной из трасс в Восточно-Казахстанской области (ВКО) появился интересный монумент-наставник. Он находится на дороге Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские Ключи, недалеко от села Северное, сообщает Zakon.kz.

Профилактический символ представляет из себя девятиметровую конструкцию в виде бутылки, внутри которой размещены искореженные автомобили.

"Внутри арт-объекта находятся реальные автомобили, побывавшие в тяжелых дорожно-транспортных происшествиях, напоминая о последствиях необдуманных действий, которых можно было избежать при трезвом вождении".Пресс-служба ДП ВКО
"Авария – это не случайность, а результат нарушений. Одно неверное решение способно превратить транспортное средство в груду металла, а обычную поездку – в трагедию".Пресс-служба ДП ВКО

К сожалению, аварии происходят на дорогах Казахстана ежедневно. Так, по дороге к Кольсайским озерам погиб турист. Он находился в авто, которое опрокинулось за пределы проезжей части. Также мы рассказывали, что в Костанайской области погоня завершилась трагедией: водитель, пытавшийся уйти от полиции, погиб на месте ДТП.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
