Общество

Ужесточить условия выдачи микрокредитов молодежи требует депутат

Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 13:20 Фото: freepik
Депутат Сената Геннадий Шиповских 4 декабря 2025 года в своем депзапросе заявил о слишком легком доступе молодых людей к микрокредитам, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, такая ситуация приводит ко многим проблемам.

"Многие молодые люди, не имея достаточного опыта, легко поддаются агрессивной рекламе микрофинансовых организаций, берут займы и затем оказываются в долговой ловушке из-за высоких процентов и штрафов. Это уже не частная финансовая трудность отдельных семей, а тенденция, угрожающая социальной стабильности", – сказал Шиповских.

Сенатор подчеркнул, что профильное агентство не ведет статистику по таким заемщикам, что мешает объективно оценить масштаб проблемы, хотя обращения граждан и данные из соцсетей свидетельствуют о росте долговой нагрузки среди молодежи.

"К возникновению данной проблемы приводят чрезмерная легкость и быстрота оформления микрокредитов, агрессивная реклама со стороны микрофинансовых организаций, направленная на молодежь, а также низкий уровень финансовой грамотности. Недостатки в регулировании деятельности микрокредитных организаций усугубляют ситуацию: возможность получить заем в течение нескольких минут, лишь указав личные данные, побуждает молодежь принимать финансовые обязательства, не оценивая их последствия. Это негативно отражается на психологическом состоянии молодых людей, приводит к стрессу, депрессии и социальной изоляции", – отметил депутат.

Для решения проблемы он предлагает следующее:

  • ужесточить порядок выдачи микрокредитов молодежи, прекратив практику их оформления с 18 лет без проверки;
  • поднять возрастной порог до 21 года и ввести обязательную оценку финансового положения молодых заемщиков;
  • внедрить обязательный предмет по финансовой грамотности в школах и колледжах;
  • создать государственную онлайн-платформу и сеть региональных центров поддержки, где молодежь, столкнувшаяся с долговыми, юридическими или психологическими трудностями, сможет получать бесплатную консультационную и психологическую помощь.

В сентябре мы писали о том, что правила предоставления микрокредитов утвердили в Казахстане.

Азамат Сыздыкбаев
