Ужесточить условия выдачи микрокредитов молодежи требует депутат

Депутат Сената Геннадий Шиповских 4 декабря 2025 года в своем депзапросе заявил о слишком легком доступе молодых людей к микрокредитам, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, такая ситуация приводит ко многим проблемам.

"Многие молодые люди, не имея достаточного опыта, легко поддаются агрессивной рекламе микрофинансовых организаций, берут займы и затем оказываются в долговой ловушке из-за высоких процентов и штрафов. Это уже не частная финансовая трудность отдельных семей, а тенденция, угрожающая социальной стабильности", – сказал Шиповских.

Сенатор подчеркнул, что профильное агентство не ведет статистику по таким заемщикам, что мешает объективно оценить масштаб проблемы, хотя обращения граждан и данные из соцсетей свидетельствуют о росте долговой нагрузки среди молодежи.

"К возникновению данной проблемы приводят чрезмерная легкость и быстрота оформления микрокредитов, агрессивная реклама со стороны микрофинансовых организаций, направленная на молодежь, а также низкий уровень финансовой грамотности. Недостатки в регулировании деятельности микрокредитных организаций усугубляют ситуацию: возможность получить заем в течение нескольких минут, лишь указав личные данные, побуждает молодежь принимать финансовые обязательства, не оценивая их последствия. Это негативно отражается на психологическом состоянии молодых людей, приводит к стрессу, депрессии и социальной изоляции", – отметил депутат.

Для решения проблемы он предлагает следующее:

ужесточить порядок выдачи микрокредитов молодежи, прекратив практику их оформления с 18 лет без проверки;

поднять возрастной порог до 21 года и ввести обязательную оценку финансового положения молодых заемщиков;

внедрить обязательный предмет по финансовой грамотности в школах и колледжах;

создать государственную онлайн-платформу и сеть региональных центров поддержки, где молодежь, столкнувшаяся с долговыми, юридическими или психологическими трудностями, сможет получать бесплатную консультационную и психологическую помощь.

В сентябре мы писали о том, что правила предоставления микрокредитов утвердили в Казахстане.