Общество

Больница для террористов в критическом состоянии – депутат заявил об угрозе для общества

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 14:27 Фото: pexels
Депутат Сената Геннадий Шиповских 2 октября 2025 года в своем депзапросе заявил о ненадлежащем состоянии Республиканской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением, передает корреспондент Zakon.kz.

Так называется место, где лечат опасных преступников.

"Обращаю ваше внимание на критическое состояние Республиканской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением. Это единственный в стране центр, где по решению суда проходят принудительное лечение лица с психическими расстройствами, совершившие особо опасные преступления", – сказал Шиповских.

По его мнению, текущее состояние лечебницы представляет угрозу не только для пациентов, но и для общества в целом.

"Учреждение, где содержатся члены террористических и экстремистских организаций, убийцы и другие особо опасные преступники, фактически не соответствует ни санитарным нормам, ни элементарным требованиям безопасности. Здание 1972 года постройки не подвергалось капитальному ремонту, не имеет лифтов и пандусов, не прошло сейсмоукрепления, а ненадежное ограждение лишь усугубляет ситуацию. В таких условиях мы держим под контролем людей, представляющих особую угрозу для общества, и это создает риск трагедии, которую нельзя допустить", – отметил депутат.

Кроме того, в больнице не хватает персонала: из 750 штатных единиц занято – 647. Низкая заработная плата и отсутствие социального пакета не позволяют удерживать сотрудников, особенно младший медицинский персонал и специалистов хозяйственной сферы, что усугубляет общую нестабильность в работе стратегического объекта.

"Сегодня речь идет не только о медицинской проблеме, но и о вопросе национальной безопасности. В учреждении содержатся лица, представляющие особую угрозу для общества, и потому дальнейшее бездействие недопустимо. Больница должна быть включена в число стратегических объектов, необходимо начать строительство нового корпуса, провести капитальный ремонт, модернизировать инженерные системы и предусмотреть повышение зарплаты с социальным пакетом для сотрудников", – добавил Шиповских.

Ранее мы писали, что житель Акмолинской области, уже дважды судимый за лжетерроризм, снова совершил ложный звонок.

Азамат Сыздыкбаев
