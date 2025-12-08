Как защитить особенных детей от буллинга: советы экспертов столичным родителям

Мастер-класс для родителей особенных детей, социально уязвимых и многодетных семей на тему "Как защитить всех детей в семье: буллинг, инвалидность, травмы" прошел в Астане.

Как передает официальный сайт столичного акимата, организовал мероприятие общественный фонд "Бақытты Шаңырақ" при поддержке Управления внутренней политики Астаны. Мастер-класс прошел в рамках проекта "Поддержка инициативных групп жителей столицы".

Участниками мероприятия были многодетные семьи, родители детей с инвалидностью, родители из категории СУСН (социально уязвимые), педагоги, социальные работники.

Во время мастер-класса тренеры рассказали участникам, как защитить ребенка от буллинга, поддерживать детей с инвалидностью в семейной и социальной среде, а также обучали профилактике травм.

Одна из мам ребенка с аутизмом Акмарал Каумбекова отметила важность обучающих мастер-классов для родителей особенных детей.

"Мы столкнулись с буллингом прямо в нашем ЖК. Люди порой не знают границ, когда могут трогать твоих детей, тебя лично. Сейчас, мониторя соцсети, можно увидеть, сколько несправедливости в адрес особенных детей. Мы должны защищать права наших детей. Буллинг – это не шутки, с ним нужно бороться. Поэтому такие мастер-классы важны, чтобы помогать родителям в защите своих детей, профилактике травм и научить их поддерживать своего ребенка", – говорит участница тренинга.

Всем участникам мастер-класса в завершение подарили сертификаты.