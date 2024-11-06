Дети возвращаются в темноте домой: глава Минтруда дала совет родителям школьников
Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова рассказала, как быть родителям, чьи дети возвращаются из школы в темноте, сообщает Zakon.kz.
Светлана Жакупова заявила, что уже ранее озвучивала позицию ведомства по данному вопросу.
"Мы проговаривали, что работник, который работает и состоит в трудовых отношениях с работодателем, может уйти на индивидуальный график работы, и чтобы дети не возвращались по темноте домой, он может перенести свой график для того, чтобы встречать этих детей из школы, водить и забирать из школы", – отметила министр.
По ее словам, министерство не планирует подавать инициативы для пересмотра решения о едином часовом поясе, так как у правительства по этому вопросу сформирована консолидированная позиция.
6 ноября 2024 года министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, влияет ли смена часового пояса на здоровье казахстанцев.
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