Дети возвращаются в темноте домой: глава Минтруда дала совет родителям школьников

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова рассказала, как быть родителям, чьи дети возвращаются из школы в темноте, сообщает Zakon.kz.

Светлана Жакупова заявила, что уже ранее озвучивала позицию ведомства по данному вопросу.

"Мы проговаривали, что работник, который работает и состоит в трудовых отношениях с работодателем, может уйти на индивидуальный график работы, и чтобы дети не возвращались по темноте домой, он может перенести свой график для того, чтобы встречать этих детей из школы, водить и забирать из школы", – отметила министр.

По ее словам, министерство не планирует подавать инициативы для пересмотра решения о едином часовом поясе, так как у правительства по этому вопросу сформирована консолидированная позиция.



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