Общество

В Восточном Казахстане достигнуты ключевые показатели по снижению материнской и детской смертности

Детская смертность в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 12:57 Фото: пресс-центр ВКО
На очередной XXVI сессии областного маслихата руководитель управления здравоохранения ВКО Толеген Жигитаев представил итоги работы за 10 месяцев 2025 года. По его словам, регион выполнил все стратегически важные показатели, связанные с охраной материнства и детства.

Неонатальная смертность снижена до целевого уровня. За десять месяцев текущего года зарегистрировано 25 случаев смерти новорожденных, показатель составил 3,9 на 1000 живорожденных при плановом значении 4,59. Несмотря на то что годом ранее было зафиксировано 19 случаев, регион удерживает показатель в пределах целевого уровня.

"Смертность детей до пяти лет остается одной из самых низких в стране. За отчетный период зафиксировано 9 случаев, показатель составляет 1,4 на 1000 живорожденных — ровно столько же, сколько годом ранее. Плановое значение полностью достигнуто", — подчеркнул Толеген Жигитаев.

В 2025 году зарегистрировано 47 случаев младенческой смертности, тогда как за аналогичный период прошлого года — 35. Показатель составил 7,5 на 1000 живорожденных, что соответствует плановому значению. Всего за 10 месяцев текущего года в области родилось 6 296 детей — на 732 меньше, чем годом ранее. Основные причины младенческих потерь: состояния перинатального периода (51%), врождённые пороки развития (17%) и болезни органов дыхания (12,7%).

Как и в прошлом году, в регионе не зарегистрировано ни одного случая материнской смертности. Плановый показатель — 12 на 100 тысяч живорожденных — полностью выполнен.

По словам Толегенa Жигитаевa, такие результаты стали возможны благодаря системной работе медорганизаций, модернизации оборудования, улучшению маршрутизации пациентов и повышению квалификации специалистов. Он подчеркнул, что здоровье женщин и детей остаётся абсолютным приоритетом работы региональной системы здравоохранения.

Айсулу Омарова
