#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
508.3
592.17
6.63
Общество

Снег, метель и гололед: кому не повезет с погодой 10 декабря в Казахстане

Конаев, город Конаев, зимой в Конаеве, зима в Конаеве, зимний Конаев, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 16:54 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на среду, 10 декабря 2025 года. Кому из жителей Казахстана не повезет с погодой, расскажет Zakon.kz.

Так, согласно распространенному релизу метеорологов, с ложбиной северо-западного циклона и связанными с ней атмосферными фронтальными разделами на востоке, юго-востоке страны прогнозируются снег, метель, гололед, усиление ветра, в отдельных районах – сильный снег.

"С северным антициклоном на остальной территории ожидается погода преимущественно без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 16:54
Казахстан ждет резкое похолодание до -35°C

Немного ранее жителей Алматы предупреждали о ненастье. Так, с 8 по 10 декабря 2025 года на город обрушатся дождь и снег, туман и усиление ветра.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Снег, гололед, метель – прогноз погоды в Казахстане на 20 декабря
15:09, 19 декабря 2022
Снег, гололед, метель – прогноз погоды в Казахстане на 20 декабря
Постепенное повышение температуры, снег и метель: погода в Казахстане на 10-12 декабря
11:23, 09 декабря 2024
Постепенное повышение температуры, снег и метель: погода в Казахстане на 10-12 декабря
Сильный снег, метель и гололед: синоптики рассказали о погоде на 10 ноября
14:29, 09 ноября 2025
Сильный снег, метель и гололед: синоптики рассказали о погоде на 10 ноября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: