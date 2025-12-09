Снег, метель и гололед: кому не повезет с погодой 10 декабря в Казахстане

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на среду, 10 декабря 2025 года. Кому из жителей Казахстана не повезет с погодой, расскажет Zakon.kz.

Так, согласно распространенному релизу метеорологов, с ложбиной северо-западного циклона и связанными с ней атмосферными фронтальными разделами на востоке, юго-востоке страны прогнозируются снег, метель, гололед, усиление ветра, в отдельных районах – сильный снег.

"С северным антициклоном на остальной территории ожидается погода преимущественно без осадков". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Немного ранее жителей Алматы предупреждали о ненастье. Так, с 8 по 10 декабря 2025 года на город обрушатся дождь и снег, туман и усиление ветра.