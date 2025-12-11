#Казахстан в сравнении
Общество

Казахстан накроет снежная стихия 12 декабря: метели, гололед и шквальный ветер

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 17:25 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на пятницу, 12 декабря 2025 года. Специалисты рассказали, жителям каких регионов стоит подготовиться к непогоде, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно распространенному заявлению, с влиянием ложбины северо-западного циклона и связанных с ней атмосферных фронтов на большей части страны ожидаются снег, на западе и юге – осадки в виде дождя и снега, усиление ветра и туман.

"На севере, востоке и в горных районах южных областей прогнозируются метели, а на юге, западе и в центре страны возможен гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, с Северным антициклоном на востоке, юго-востоке страны ожидается погода без осадков.

Особое внимание синоптики советуют обратить на район Алакольских озер в области Жетысу: здесь прогнозируется очень сильный ветер – 30 метров в секунду и более.

При этом метеорологи уже заявляли, что в Алматы резко вернется тепло до +7°С.

