Казахстан накроет снежная стихия 12 декабря: метели, гололед и шквальный ветер

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на пятницу, 12 декабря 2025 года. Специалисты рассказали, жителям каких регионов стоит подготовиться к непогоде, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно распространенному заявлению, с влиянием ложбины северо-западного циклона и связанных с ней атмосферных фронтов на большей части страны ожидаются снег, на западе и юге – осадки в виде дождя и снега, усиление ветра и туман.

"На севере, востоке и в горных районах южных областей прогнозируются метели, а на юге, западе и в центре страны возможен гололед". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, с Северным антициклоном на востоке, юго-востоке страны ожидается погода без осадков.

Особое внимание синоптики советуют обратить на район Алакольских озер в области Жетысу: здесь прогнозируется очень сильный ветер – 30 метров в секунду и более.

При этом метеорологи уже заявляли, что в Алматы резко вернется тепло до +7°С.