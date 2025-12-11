Казахстан накроет снежная стихия 12 декабря: метели, гололед и шквальный ветер
Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на пятницу, 12 декабря 2025 года. Специалисты рассказали, жителям каких регионов стоит подготовиться к непогоде, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно распространенному заявлению, с влиянием ложбины северо-западного циклона и связанных с ней атмосферных фронтов на большей части страны ожидаются снег, на западе и юге – осадки в виде дождя и снега, усиление ветра и туман.
"На севере, востоке и в горных районах южных областей прогнозируются метели, а на юге, западе и в центре страны возможен гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Кроме того, с Северным антициклоном на востоке, юго-востоке страны ожидается погода без осадков.
Особое внимание синоптики советуют обратить на район Алакольских озер в области Жетысу: здесь прогнозируется очень сильный ветер – 30 метров в секунду и более.
При этом метеорологи уже заявляли, что в Алматы резко вернется тепло до +7°С.
