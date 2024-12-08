Постепенное повышение температуры, снег и метель: погода в Казахстане на 10-12 декабря

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие трое суток – с 10 по 12 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что погода без осадков, под влиянием обширного антициклона, сохранится лишь на юге страны.

"В начале недели ложбина северного циклона обусловит неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана: ожидается снег, метель, на западе страны – осадки (дождь, снег) и гололед". РГП "Казгидромет"

По данным гидрометцентра, прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью:

на западе страны – до 0-8°С мороза;

на северо-западе, севере – до -7-15°С мороза;

до -7-15°С мороза; в центре Казахстана – до -10-18°С мороза;

на востоке, юго-востоке республики – до -7-20°С мороза;

в южных областях – до -5-13°С мороза.

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