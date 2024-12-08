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Общество

Постепенное повышение температуры, снег и метель: погода в Казахстане на 10-12 декабря

Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 11:23 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие трое суток – с 10 по 12 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что погода без осадков, под влиянием обширного антициклона, сохранится лишь на юге страны.

"В начале недели ложбина северного циклона обусловит неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана: ожидается снег, метель, на западе страны – осадки (дождь, снег) и гололед".РГП "Казгидромет"

По данным гидрометцентра, прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью:

  • на западе страны – до 0-8°С мороза;
  • на северо-западе, севере – до -7-15°С мороза;
  • в центре Казахстана – до -10-18°С мороза;
  • на востоке, юго-востоке республики – до -7-20°С мороза;
  • в южных областях – до -5-13°С мороза.

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Ранее синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь-2024 жителям Казахстана. Подробнее об этом можете почитать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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