Берик Уали: Нам нужно использовать наши возможности

Аким области Абай Берик Уали на встрече с жителями Аягозского района выразил свое мнение по поводу железной дороги Аягоз – Бакты и иностранных специалистов, работающих над этим проектом, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что нам не нужно бояться Китая. "Весь мир заинтересован в китайских инвестициях и старается их привлечь. Они пришли, чтобы построить нам дорогу. Если наши местные специалисты могут работать в соответствии с их требованиями, почему бы их не привлечь? Мы привлечем. Вы сами знаете, что при строительстве участка Калбатау – Майкапшагай трассы Омск – Майкапшагай там трудились около 200 местных жителей. Нельзя настраивать простой народ против Китая. Китайцы работают по всему миру", – отметил он. По словам акима, 300-километровая железная дорога откроет новые возможности для Аягоза. "В ближайшие два года железная дорога будет построена, а вдоль нее появятся новые рабочие места. Все это – деньги, которые вливаются в экономику нашей области. Это крупные инвестиции. Мы, наоборот, должны привлекать их. Президент Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин ввели безвизовый режим, чтобы укрепить взаимные связи. И вы можете ездить в Китай, заниматься торговлей. Китайские туристы приезжают сюда. Откройте возле дома точку обслуживания. Разводите скот, продавайте продукцию. В этом году сколько китайских туристов приехало на Алаколь – и ведь никто из них здесь не остался. Они приезжают, работают и уезжают", – сказал аким области. Берик Уали отметил, что после завершения строительства железной дороги Аягоз – Бакты откроются второе и третье дыхание для области и Аягозского района.

