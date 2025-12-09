#Казахстан в сравнении
Общество

Берик Уали: Нам нужно использовать наши возможности

аким области Абай , фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 17:01 Фото: акимат области Абай
Аким области Абай Берик Уали на встрече с жителями Аягозского района выразил свое мнение по поводу железной дороги Аягоз – Бакты и иностранных специалистов, работающих над этим проектом, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что нам не нужно бояться Китая.

"Весь мир заинтересован в китайских инвестициях и старается их привлечь. Они пришли, чтобы построить нам дорогу. Если наши местные специалисты могут работать в соответствии с их требованиями, почему бы их не привлечь? Мы привлечем. Вы сами знаете, что при строительстве участка Калбатау – Майкапшагай трассы Омск – Майкапшагай там трудились около 200 местных жителей. Нельзя настраивать простой народ против Китая. Китайцы работают по всему миру", – отметил он.

По словам акима, 300-километровая железная дорога откроет новые возможности для Аягоза.

"В ближайшие два года железная дорога будет построена, а вдоль нее появятся новые рабочие места. Все это – деньги, которые вливаются в экономику нашей области. Это крупные инвестиции. Мы, наоборот, должны привлекать их. Президент Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин ввели безвизовый режим, чтобы укрепить взаимные связи. И вы можете ездить в Китай, заниматься торговлей. Китайские туристы приезжают сюда. Откройте возле дома точку обслуживания. Разводите скот, продавайте продукцию. В этом году сколько китайских туристов приехало на Алаколь – и ведь никто из них здесь не остался. Они приезжают, работают и уезжают", – сказал аким области.

Берик Уали отметил, что после завершения строительства железной дороги Аягоз – Бакты откроются второе и третье дыхание для области и Аягозского района.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
