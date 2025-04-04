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Общество

Аким Берик Уали записал видеообращение к жителям области Абай

Аким Берик Уали записал видеообращение к жителям области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 12:36 Фото: gov.kz
Аким области Абай Берик Уали сегодня, 4 апреля 2025 года, обратился к жителям региона, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь к землякам, он подчеркнул, что область Абай, названная в честь великого человека, – это живописный регион с глубокой историей, где оставили свой след выдающиеся деятели Алаша.

"Это наш общий дом. Поддерживать его чистоту, уют и красоту – наш гражданский долг. Наш регион – важный транспортный узел. Через единственный мост, соединяющий два берега Иртыша, проходит поток транспорта в направлении двух наших крупных соседей. В этом смысле Семей постепенно превращается в региональный транспортно-логистический хаб. Это открывает перед нами большие возможности, но и возлагает серьезную ответственность. Чистота нашего города и престиж региона проходят проверку именно здесь. Экономика региона, его культура и экология – это общее дело. Чистота – это не просто участие в субботнике раз в год, а культура, которая должна укорениться в нашем регионе".Берик Уали

Аким области Абай привел цитату президента Касым-Жомарта Токаева, который ранее отмечал, что "благоустройство городов и сел, чистота парков и дворов – это нужно в первую очередь нам самим, а не кому-то другому".

"Развитие родного края, чистота нашего окружения – это, прежде всего, наша личная потребность. Чистота в области – это не только ответственность акимата и коммунальных служб, но и каждого жителя, каждой семьи. Если мы не будем заботиться друг о друге и окружающей среде, никто со стороны не придет убирать улицы, по которым мы ходим, и дворы, где играют наши дети. В этой связи, в рамках инициативы президента "Чистый Казахстан", мы начинаем в области масштабный субботник. Однако это не разовая акция, а традиция, которая должна продолжаться круглый год".Берик Уали

По его словам, чтобы поддержать эту инициативу, акимат объявляет конкурс и определит победителей в номинациях:

  • "Лучший район",
  • "Лучшее село",
  • "Лучший двор",
  • "Лучший университет",
  • "Лучший колледж",
  • "Лучшая школа",
  • "Лучший детский сад",
  • "Лучшая улица",
  • "Лучшее учреждение".
"Разумеется, победителей ждут достойные награды".Берик Уали

Аким, обращаясь к жителям области Абай, также отметил, что объединиться ради чистоты родной земли – наш священный долг.

"Призываю представителей бизнеса, учебные заведения, патриотическую молодежь, волонтеров, а также предприятия и организации принять активное участие в этом благородном деле".Берик Уали

Он напомнил, что в этом году исполняется 180 лет со дня рождения великого Абая.

"Как сказал президент, мы должны отметить этот юбилей на достойном уровне. Мы обязаны сплотиться, как одна семья, и успешно провести это мероприятие. Один из способов проявить единство – именно сейчас, дорогие земляки. Ведь когда к нам приедут гости со всей страны, мы должны с гордостью показать им наш красивый и чистый город".Берик Уали

Также глава региона подчеркнул, что Семей, который переживает второе дыхание как областной центр, ничем не уступает другим городам.

"Нам стоит брать пример с таких мегаполисов, как Астана, Алматы, Шымкент. Во многих странах мира вопросам чистоты уделяется особое внимание. Например, в Эстонии, которая по площади в несколько раз меньше нашей области, подобная акция переросла во "Всемирный день чистоты". А в Японии, известной своей культурой чистоты, регулярно проводятся "Дни уборки".Берик Уали

По словам акима, чистота общественных мест – это зеркало культуры человека и его уважения к своей нации.

"Соблюдение чистоты – это не просто порядок, а наша внутренняя ценность. В религии говорится: "Чистота – половина веры", а высказывание нашего мудрого народа гласит: "Чистота – залог здоровья, здоровье – основа богатства". Это не просто пословицы, а философия жизни, которая соответствует современным требованиям".Берик Уали

Он заверил, что акимат области продолжит выполнять свои обязательства по обеспечению чистоты. Вопросы, требующие решения, будут решаться поэтапно:

  1. В этом году в области будет отремонтировано 400 км дорог, а в рамках программы "Ауыл – Ел бесігі" модернизируют 223 км дорог. Будет высажено 77 тыс. деревьев.
  2. Вместе с тем в Семее планируется благоустройство 22 дворов: 11 – на левом и 11 – на правом берегу. Будут обновлены 8 общественных пространств.
  3. В 2025 году в областном центре установят 210 автобусных остановок, а также закупят 60 новых автобусов. Уже сейчас подрядные организации приобрели 10 единиц спецтехники для уборки улиц, и в будущем этот автопарк будет пополняться.
  4. В этом году в Семее осветят 10 улиц, а в районах – около 100. Кроме того, в рамках модернизации теплосетей в Семее реализуют 6 проектов, которые значительно снизят нехватку тепла. Это создаст условия для строительства школ, детских садов, жилых домов, гостиниц и торговых центров.

"Дорогие земляки! Давайте вместе заботиться о чистоте и процветании области Абай. Внести вклад в благоустройство священной земли – наш общий долг! Призываю всех принять активное участие в общеобластном субботнике. Верю, что вы поддержите эту инициативу. Осенью мы вместе определим победителей акции чистоты. Пусть наши начинания принесут успех!" – заключил Берик Уали.

Берик Уали стал акимом Абайской области 17 февраля 2025 года. А 11 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев впервые принял его в новой должности.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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