Аким области Абай Берик Уали встретился с экоактивистами

Сегодня, 19 августа 2025 года, аким области Берик Уали встретился с экоактивистами региона – Дамиром Айдынулы и Кербез Айдарбеккызы.

Глава региона выразил признательность молодежи за активную позицию и бережное отношение к природе, отметив, что экологические инициативы всегда будут поддерживаться в области.

Фото: акимат области Абай

"Своими действиями вы ведете большую просветительскую работу и формируете экологическую культуру в обществе. Это не просто уборка мусора на улицах, а продвижение важных для общества ценностей. Ваш пример полезен как молодежи, так и старшему поколению. Как аким области, выражаю благодарность таким гражданам, как вы. Мы всегда готовы поддерживать активных и неравнодушных людей. Сегодняшняя небольшая награда – достойная оценка вашего труда. Уверен, что и в дальнейшем ваши добрые дела по сохранению чистоты родного края будут продолжаться. Каждое совместное дело приносит благо. Благодарю вас!" – сказал Берик Уали.

Фото: акимат области Абай

В ходе встречи обсуждены предложения по охране окружающей среды, защите природы и развитию экотуризма.

По инициативе президента РК Касым-Жомарта Токаева в области активно реализуется программа "Таза Қазақстан". В ее рамках усиливается общественный контроль за санитарным состоянием, ведется разъяснительная работа среди населения, устанавливаются специальные предупреждающие таблички, применяются штрафные санкции в соответствии с законодательством, увеличивается количество камер видеонаблюдения.

Фото: акимат области Абай

С 5 апреля 2025 года в санитарно-экологических акциях приняли участие 227,3 тыс. человек, 10 275 организаций и 4114 единиц техники. В результате было вывезено 39,3 тыс. тонн бытовых отходов.

Фото: акимат области Абай

Кроме того, очищено 132,6 тыс. дворовых территорий, 1939 парков и скверов, 1193 памятника, высажено 57 681 деревьев и саженцев. Данная работа будет продолжена и в дальнейшем.