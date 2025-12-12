О новой схеме мошенничества предупредила казахстанцев Генпрокуратура

Фото: Zakon.kz

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества: жертвы сами выходят на контакт, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в распространенной 12 декабря 2025 года информации, по данным зарубежных источников, мошенники запустили новую волну атак, рассылая письма и SMS от имени служб доставки, управляющих компаний и банков. "Под предлогом "ошибки в авторизации", "замены домофона" или "проверки счетчиков" злоумышленники вынуждают людей перезванивать им самим. В итоге ничего не подозревающие граждане создают условия кибермошенникам для использования инструментов социальной инженерии", – говорится в сообщении. Казахстанцам рекомендуют: проявлять бдительность, критически относиться к неизвестным входящим сообщениям и звонкам;

перезванивать только на официальные номера, указанные на сайтах организаций;

использовать двухфакторную аутентификацию;

не раскрывать данные банковских карт, одноразовые коды из SMS и любую другую конфиденциальную информацию третьим лицам. Ранее казахстанцев предупредили об опасных рассылках и звонках.

