Общество

О новой схеме мошенничества предупредила казахстанцев Генпрокуратура

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 12:18 Фото: Zakon.kz
Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества: жертвы сами выходят на контакт, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в распространенной 12 декабря 2025 года информации, по данным зарубежных источников, мошенники запустили новую волну атак, рассылая письма и SMS от имени служб доставки, управляющих компаний и банков.

"Под предлогом "ошибки в авторизации", "замены домофона" или "проверки счетчиков" злоумышленники вынуждают людей перезванивать им самим. В итоге ничего не подозревающие граждане создают условия кибермошенникам для использования инструментов социальной инженерии", – говорится в сообщении.

Казахстанцам рекомендуют:

  • проявлять бдительность, критически относиться к неизвестным входящим сообщениям и звонкам;
  • перезванивать только на официальные номера, указанные на сайтах организаций;
  • использовать двухфакторную аутентификацию;
  • не раскрывать данные банковских карт, одноразовые коды из SMS и любую другую конфиденциальную информацию третьим лицам.

Ранее казахстанцев предупредили об опасных рассылках и звонках.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
