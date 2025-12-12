О новой схеме мошенничества предупредила казахстанцев Генпрокуратура
Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества: жертвы сами выходят на контакт, сообщает Zakon.kz.
Как говорится в распространенной 12 декабря 2025 года информации, по данным зарубежных источников, мошенники запустили новую волну атак, рассылая письма и SMS от имени служб доставки, управляющих компаний и банков.
"Под предлогом "ошибки в авторизации", "замены домофона" или "проверки счетчиков" злоумышленники вынуждают людей перезванивать им самим. В итоге ничего не подозревающие граждане создают условия кибермошенникам для использования инструментов социальной инженерии", – говорится в сообщении.
Казахстанцам рекомендуют:
- проявлять бдительность, критически относиться к неизвестным входящим сообщениям и звонкам;
- перезванивать только на официальные номера, указанные на сайтах организаций;
- использовать двухфакторную аутентификацию;
- не раскрывать данные банковских карт, одноразовые коды из SMS и любую другую конфиденциальную информацию третьим лицам.
Ранее казахстанцев предупредили об опасных рассылках и звонках.
