О новой киберугрозе предупредили казахстанцев

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупредил казахстанцев о новой киберугрозе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает надзорный орган со ссылкой на зарубежные источники, в результате серии кибератак пострадали более 6 000 преподавателей из 25 учебных заведений США. Киберпреступники с помощью хитрых схем перенаправляли выплаты преподавателей на контролируемые хакерами счета.

Кибератаки выстраивают на подмене настоящих уведомлений от HR-служб и имитации важных сообщений. Жертвам рассылали письма от имени сотрудников университетов, ректората, HR-департаментов или с темами, касающимися якобы вспышек заболеваний, нарушений правил преподавания и перерасчетов выплат. Цель рассылок – заставить получателя перейти по фишинговой ссылке.

"Интернет-мошенники получали доступ к платежным реквизитам и похищали денежные средства путем подмены на свои банковские счета. Этот тип мошенничества может быть адаптирован под другие страны", – заявили 16 октября в Генпрокуратуре.

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, там рекомендуют:

не переходите по ссылкам и не открывайте вложения из писем, вызывающих сомнение;

используйте сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.

