События

О новой киберугрозе предупредили казахстанцев

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 12:23 Фото: pixabay
Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупредил казахстанцев о новой киберугрозе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает надзорный орган со ссылкой на зарубежные источники, в результате серии кибератак пострадали более 6 000 преподавателей из 25 учебных заведений США. Киберпреступники с помощью хитрых схем перенаправляли выплаты преподавателей на контролируемые хакерами счета.

Кибератаки выстраивают на подмене настоящих уведомлений от HR-служб и имитации важных сообщений. Жертвам рассылали письма от имени сотрудников университетов, ректората, HR-департаментов или с темами, касающимися якобы вспышек заболеваний, нарушений правил преподавания и перерасчетов выплат. Цель рассылок – заставить получателя перейти по фишинговой ссылке.

"Интернет-мошенники получали доступ к платежным реквизитам и похищали денежные средства путем подмены на свои банковские счета. Этот тип мошенничества может быть адаптирован под другие страны", – заявили 16 октября в Генпрокуратуре.

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, там рекомендуют:

  • не переходите по ссылкам и не открывайте вложения из писем, вызывающих сомнение;
  • используйте сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.

В Румынии хакер, сидящий в тюрьме, взломал информационную систему исправительного учреждения и сократил сроки наказания 15 заключенным.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
