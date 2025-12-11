#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.39
603.09
6.68
Общество

Новый вид мошенничества: об опасных рассылках и звонках предупредили казахстанцев

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 14:19 Фото: gov4c.kz
В электронном правительстве eGov.kz 11 декабря 2025 года обратились к казахстанцам с предостережением о новой уловке мошенников, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, в последнее время участились случаи рассылки мошенниками фейковых писем, уведомлений и телефонных звонков от имени eGov.kz. Злоумышленники просят пользователей переходить на сторонние сервисы и сайты, а также в чаты в мессенджерах Telegram и WhatsApp, чего делать ни в коем случае нельзя.

"Важно! Портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile не отправляют уведомления с просьбой перейти на сторонние сайты, либо чаты в мессенджерах. Уведомления о статусе получения госуслуг рассылаются только пользователям, которые ранее активировали функцию их получения в личном кабинете на портале eGov.kz или приложений eGov Mobile. Обратите внимание, что письма направляются строго с электронного адреса info@egov.kz", – предупредили казахстанцев.

Как включить/отключить функцию получения уведомлений в eGov.kz:

  • Перейдите на главную страницу портала и откройте раздел "Уведомления".
  • Выберите пункт "Настройки".
  • ⁠Укажите предпочитаемый способ получения уведомлений и выберите услуги или проекты, по которым хотите получать информацию.

Как включить/отключить получение уведомлений в приложении eGov Mobile:

  • ⁠В приложении откройте раздел "Профиль".
  • Перейдите в "Настройки приложения".
  • ⁠В разделе "Уведомления" укажите способ получения уведомлений и выберите услуги или проекты, от которых хотите получать сообщения.

Ранее сообщалось, что на портале электронного правительства eGov.kz, а также на его компонентах (сервис eOtinish, платформа Smart Bridge, портал "Открытое правительство") появился новый способ авторизации пользователей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
О новом виде мошенничества предупредили казахстанцев: под угрозой дети
10:51, 19 сентября 2025
О новом виде мошенничества предупредили казахстанцев: под угрозой дети
Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества
11:22, 05 декабря 2025
Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества
О новых видах мошенничества предупреждают казахстанцев
12:07, 10 ноября 2025
О новых видах мошенничества предупреждают казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: