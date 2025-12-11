Новый вид мошенничества: об опасных рассылках и звонках предупредили казахстанцев

В электронном правительстве eGov.kz 11 декабря 2025 года обратились к казахстанцам с предостережением о новой уловке мошенников, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, в последнее время участились случаи рассылки мошенниками фейковых писем, уведомлений и телефонных звонков от имени eGov.kz. Злоумышленники просят пользователей переходить на сторонние сервисы и сайты, а также в чаты в мессенджерах Telegram и WhatsApp, чего делать ни в коем случае нельзя.

"Важно! Портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile не отправляют уведомления с просьбой перейти на сторонние сайты, либо чаты в мессенджерах. Уведомления о статусе получения госуслуг рассылаются только пользователям, которые ранее активировали функцию их получения в личном кабинете на портале eGov.kz или приложений eGov Mobile. Обратите внимание, что письма направляются строго с электронного адреса info@egov.kz", – предупредили казахстанцев.

Как включить/отключить функцию получения уведомлений в eGov.kz:

Перейдите на главную страницу портала и откройте раздел "Уведомления".

Выберите пункт "Настройки".

⁠Укажите предпочитаемый способ получения уведомлений и выберите услуги или проекты, по которым хотите получать информацию.

Как включить/отключить получение уведомлений в приложении eGov Mobile:

⁠В приложении откройте раздел "Профиль".

Перейдите в "Настройки приложения".

⁠В разделе "Уведомления" укажите способ получения уведомлений и выберите услуги или проекты, от которых хотите получать сообщения.

Ранее сообщалось, что на портале электронного правительства eGov.kz, а также на его компонентах (сервис eOtinish, платформа Smart Bridge, портал "Открытое правительство") появился новый способ авторизации пользователей.