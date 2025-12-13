#Казахстан в сравнении
Общество

Жестокое обращение логопеда с ребенком попало на видео в Караганде

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 22:38 Фото: pexels
В Караганде полиция начала проверку в отношении частного детского логопеда после жалоб родителей на жесткие методы работы с детьми, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", поводом стало видео, появившееся в соцсетях, на котором зафиксировано агрессивное поведение специалиста во время занятия с ребенком.

Запись была сделана отцом мальчика, который хотел незаметно снять одно из занятий. Просмотрев видео, родители были шокированы – в течение года они водили ребенка к логопеду и не подозревали о подобном обращении. При этом, по словам родителей, специалист пользовалась большим спросом среди жителей Караганды.


После распространения видеозаписи ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. В полиции подтвердили, что материал зарегистрирован и проводится проверка.

"В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими была выявлена видеозапись, на которой зафиксировано некорректное обращение логопеда с ребенком. По данному факту начата проверка, в рамках которой установлены все участники. Материал зарегистрирован в полиции", – сказал официальный представитель ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

По данным правоохранительных органов, 44-летняя логопед была доставлена в полицию для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Актобе шестилетняя девочка едва не погибла под колесами автомобиля на пешеходном переходе.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
