Жестокое обращение логопеда с ребенком попало на видео в Караганде

В Караганде полиция начала проверку в отношении частного детского логопеда после жалоб родителей на жесткие методы работы с детьми, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", поводом стало видео, появившееся в соцсетях, на котором зафиксировано агрессивное поведение специалиста во время занятия с ребенком.

Запись была сделана отцом мальчика, который хотел незаметно снять одно из занятий. Просмотрев видео, родители были шокированы – в течение года они водили ребенка к логопеду и не подозревали о подобном обращении. При этом, по словам родителей, специалист пользовалась большим спросом среди жителей Караганды.





После распространения видеозаписи ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. В полиции подтвердили, что материал зарегистрирован и проводится проверка.

"В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими была выявлена видеозапись, на которой зафиксировано некорректное обращение логопеда с ребенком. По данному факту начата проверка, в рамках которой установлены все участники. Материал зарегистрирован в полиции", – сказал официальный представитель ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

По данным правоохранительных органов, 44-летняя логопед была доставлена в полицию для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

