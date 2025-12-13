Жестокое обращение логопеда с ребенком попало на видео в Караганде
Как пишет телеканал "КТК", поводом стало видео, появившееся в соцсетях, на котором зафиксировано агрессивное поведение специалиста во время занятия с ребенком.
Запись была сделана отцом мальчика, который хотел незаметно снять одно из занятий. Просмотрев видео, родители были шокированы – в течение года они водили ребенка к логопеду и не подозревали о подобном обращении. При этом, по словам родителей, специалист пользовалась большим спросом среди жителей Караганды.
После распространения видеозаписи ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. В полиции подтвердили, что материал зарегистрирован и проводится проверка.
"В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими была выявлена видеозапись, на которой зафиксировано некорректное обращение логопеда с ребенком. По данному факту начата проверка, в рамках которой установлены все участники. Материал зарегистрирован в полиции", – сказал официальный представитель ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров.
По данным правоохранительных органов, 44-летняя логопед была доставлена в полицию для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
