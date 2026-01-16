Морозы до -38°С надвигаются на Караганду: обращение акима

Аким Караганды Мейрам Кожухов обратился к жителям города и коммунальным организациям из-за надвигающихся холодов, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram градоначальник подчеркнул, что в ближайшие дни ожидаются сильные морозы.

"Температура воздуха может опускаться до -38°С. Все городские службы работают в круглосуточном режиме". Мейрам Кожухов

Затем он обратился к КСК и обслуживающим коммунальным организациям:

"В случае возникновения аварийных ситуаций, перебоев с тепловым, водоснабжением или электроснабжением незамедлительно сообщайте в диспетчерские службы. Все обращения будут отрабатываться в оперативном порядке. Во время низких температур каждое своевременное сообщение важно. Просьба не ждать, а информировать диспетчерские службы сразу".

Тем временем долгожданный снегопад парализовал Алматы. За шесть часов в городе произошло 24 ДТП, наблюдаются 10-балльные пробки.

