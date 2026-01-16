Морозы до -38°С надвигаются на Караганду: обращение акима
Фото: Zakon.kz
Аким Караганды Мейрам Кожухов обратился к жителям города и коммунальным организациям из-за надвигающихся холодов, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram градоначальник подчеркнул, что в ближайшие дни ожидаются сильные морозы.
"Температура воздуха может опускаться до -38°С. Все городские службы работают в круглосуточном режиме".Мейрам Кожухов
Затем он обратился к КСК и обслуживающим коммунальным организациям:
"В случае возникновения аварийных ситуаций, перебоев с тепловым, водоснабжением или электроснабжением незамедлительно сообщайте в диспетчерские службы. Все обращения будут отрабатываться в оперативном порядке. Во время низких температур каждое своевременное сообщение важно. Просьба не ждать, а информировать диспетчерские службы сразу".
Материал по теме
Морозный удар до -62°С в ВКО? Синоптики уточнили реальные цифры
Тем временем долгожданный снегопад парализовал Алматы. За шесть часов в городе произошло 24 ДТП, наблюдаются 10-балльные пробки.
С прогнозом погоды по стране на 17-19 января можно ознакомиться по этой ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript