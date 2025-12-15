От Шымкента до Павлодара: как в Казахстане будут наращивать нефтепереработку

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 15 декабря 2025 года на брифинге ведомства рассказал о проектах по расширению НПЗ, которые должны увеличить объем нефтепереработки в стране более чем в два раза, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что в настоящее время совокупная мощность четырех нефтеперерабатывающих заводов в стране составляет 18 млн тонн.

"Мы планируем увеличить объем нефтепереработки до 39 млн тонн. Если говорить о конкретных результатах и проектах, то первым является расширение Шымкентского НПЗ. До конца года мы планируем перейти к ТЭО (Технико-экономическое обоснование) этого проекта. Это большой шаг, поскольку переход к ТЭО означает полноценный старт реализации проекта. Далее речь идет о расширении мощности ПНХЗ. У нас есть договоренности с российской стороной. В случае необходимости мы также сможем провести дополнительные своп-операции, то есть обменные операции нефтью. Мы обеспечим этот завод дополнительными 3 млн тонн нефти", – заявил он.

По его словам, расширение так называемых "узких мест" на АНПЗ позволит направлять полупродукты непосредственно на установки, выпускающие готовое топливо.

"Речь идет о керосино-газойлевых фракциях – это полупродукт, который будет направляться на установку по подготовке дизельного топлива, в результате чего будет выпускаться качественный дизель, отвечающий всем необходимым экологическим требованиям. Такие меры Министерство энергетики принимает для увеличения мощностей нефтепереработки и наращивания генерации электроэнергии", – озвучил Аккенженов.

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов опроверг слухи о продаже Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ) за бесценок.