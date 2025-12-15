Почти половина ТЭЦ была в красной зоне: Минэнерго о переломе в энергетике

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 15 декабря 2025 года на брифинге в ведомстве рассказал о результатах модернизации энергетики и ремонте ТЭЦ, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у министра результатами модернизации энергетического сектора, уровнем изношенности инфраструктуры электрических сетей в стране, объемом инвестиций, привлеченных в отрасль за последний год, а также тем, какие результаты уже дала программа "Тариф в обмен на инвестиции".

"Программа действует порядка 2,5 года, и мы уже привлекли инвестиции в объеме порядка 650 млрд тенге. Это конкретный результат. Вы видите надежность работы энергосистемы – складываются очень неплохие результаты. Мы сейчас зашли в отопительный сезон. Это позволило нам отремонтировать очень большое количество оборудования. Если говорить о конкретных цифрах, то это 10 энергоблоков, 39 турбин и 63 котлоагрегата. Это большие объемы", – заявил Аккенженов.

По его словам, из 37 действующих ТЭЦ в Казахстане на начало этого года 19 ТЭЦ находились в красной зоне, то есть износ оборудования составлял 70% и более.

"Нам удалось эту ситуацию переломить: в этом году мы перевели 9 ТЭЦ в желтую зону. Работа продолжается. Это не может быть работой одного года. С 2018 года действовали плановые выточные тарифы. Мы держались на том заделе мощности, который был сформирован еще ранее. Естественно, это не привело к хорошим результатам, а напротив, вызвало массовые отказы оборудования. Примеров тому много. Однако благодаря программам, тарифам на инвестиции и возобновлению финансирования энергетического сектора нам удалось кардинально изменить ситуацию. Работа будет продолжена. В следующем году предстоят масштабные ремонты, и мы доведем все энергогенерирующие объекты до зеленого уровня", – сказал Аккенженов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане до конца 2025 года не будут повышать тарифы на коммунальные услуги в рамках мер по сдерживанию инфляции.