В Алматы появится новая линия БРТ на центральной части Райымбека

В 2024 году в Алматы появятся выделенные полосы БРТ (скоростные автобусные линии) на центральной части пр. Райымбека появятся в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Для реализации пилотного проекта БРТ выбрана одна из наиболее протяженных городских магистралей – пр. Райымбека, по которому проходят 83 маршрута общественного транспорта, из которых 11 – магистральные.

"Общая протяженность БРТ составит 17 км, проект также включает в себя создание транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Алтын Орда". Пресс-служба акимата Алматы

Как отмечено в сообщении акимата за 9 января 2024 года, протяженность выделенных полос для общественного транспорта вырастет с менее 70% до более 90% длины коридора, появятся выделенные полосы в левой полосе с платформами, а скорость движения общественного транспорта вырастет на 70%.

"Таким образом, будет обеспечен приоритет общественного транспорта на всем протяжении коридора, средний интервал движения в час пик составит менее 5 минут". Пресс-служба акимата Алматы

Проект планируется реализовать в 2 этапа при координации проектного офиса акимата.

Первый – в 2024 году, с обустройством выделенных полос на центральном участке пр. Райымбека от ул. Ахрименко до ул. Пушкина. Строительно-монтажные работы запланированы на второе полугодие 2024 года.

Второй этап охватит западную часть – от ул. Ахрименко до рынка "Барлық" с реализацией в 2025-2026 годах. Также в этот период запланирована пробивка пр. Райымбека от ул. Пушкина до ТПУ "Восточный".

Организация линий БРТ предусмотрена Генеральным планом Алматы до 2040 года с целью формирования удобной транспортной инфраструктуры, повышения доступности и привлекательности общественного транспорта для горожан и жителей Алматинской агломерации. БРТ поможет горожанам быстрее добираться до места назначения. В рамках разработки Комплексной транспортной схемы Алматы идет актуализация транспортной инфраструктуры города и пригородных маршрутов. В настоящее время коридор БРТ в Алматы включает в себя такие улицы, как Тимирязева, Мустафина, Жандосова и Сулейменова, общей протяженностью 8,7 километра.

Ранее сообщалось, что в Алматы изменили номера некоторых автобусных маршрутов. Это было сделано для исключения дублирования в нумерации.