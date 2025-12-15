#Казахстан в сравнении
Общество

В селе Сарыолен ВКО открыли школу, построенную за рекордные 8 месяцев

Образование, открытие школы, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 19:32 Фото: пресс-центр ВКО
В честь празднования Дня Независимости 15 декабря в селе Сарыолен Жанааульского сельского округа состоялось торжественное открытие новой школы, сообщает Zakon.kz.

В важном мероприятии приняли участие представители областного и районного уровней, руководители сферы образования, депутаты маслихатов и представители партии. Гости ознакомились с новым зданием школы, осмотрели ее материально-техническую базу, пообщались с учащимися в свободном формате.

Фото: пресс-центр ВКО

В рамках праздника воспитанникам детского сада при школе были вручены специальные подарки, что подарило детям праздничное настроение.

Фото: пресс-центр ВКО

Школа, построенная в соответствии с современными требованиями, создает комфортную и безопасную образовательную среду для сельских детей.

Фото: пресс-центр ВКО

Выступая на торжественном мероприятии, заместитель акима области Ербол Нургалиев отметил значимость нового объекта.

"Эта школа является важным социальным объектом, придающим импульс развитию села. Образовательное учреждение, возведенное в кратчайшие сроки – всего за 8 месяцев, стало наглядным результатом реальной государственной поддержки сферы образования. Для детей здесь созданы все условия для получения качественного образования и раскрытия их потенциала", – отметил он.

Стоит отметить, что строительство школы началось в апреле текущего года и было полностью завершено и введено в эксплуатацию всего за восемь месяцев.

Фото: пресс-центр ВКО

Это является наглядным примером планомерной работы, системного контроля и ориентированности на конкретный результат.

Фото: пресс-центр ВКО

Новая школа – это важная инвестиция в будущее села и в качественное образование подрастающего поколения. Работа по развитию сферы образования в Тарбагатайском районе будет продолжена и в дальнейшем.

Ранее, 15 декабря 2025 года, Национальный центр тестирования (НЦТ) обратился с важной информацией к абитуриентам, сдающим ЕНТ в следующем году.

Аксинья Титова
