ЕНТ-2026: что важно знать абитуриентам

Сегодня, 15 декабря 2025 года, Национальный центр тестирования (НЦТ) обратился с важной информацией к абитуриентам, сдающим ЕНТ в следующем году, сообщает Zakon.kz.

Им напомнили, что единое национальное тестирование можно сдать 5 раз в год:

в январе, марте, августе – для поступления на платной основе (3 раза);

основное (с мая по июль) – для участия в конкурсе грантов или поступления на платной основе со 2-й попытки.

Кто может принять участие?

выпускники школ текущего года – в январе, марте, августе и основном ЕНТ;

условно принятые в вуз – в январе, марте, августе и основном ЕНТ;

выпускники колледжей – в январе, марте, августе и основном ЕНТ;

выпускники школ прошлых лет – в январе, марте, августе и основном ЕНТ;

граждане Казахстана, обучившиеся за рубежом, – в январе, марте, августе и основном ЕНТ;

иностранные граждане казахской национальности – в январе, марте, августе и основном ЕНТ;

студенты творческих специальностей, желающие перевестись на другие специальности на платной основе, – в январе, августе;

студенты, желающие перевестись на "Педагогические науки" на платной основе, – в январе и августе.

