ЕНТ-2026: что важно знать абитуриентам
Фото: Национальный центр тестирования
Сегодня, 15 декабря 2025 года, Национальный центр тестирования (НЦТ) обратился с важной информацией к абитуриентам, сдающим ЕНТ в следующем году, сообщает Zakon.kz.
Им напомнили, что единое национальное тестирование можно сдать 5 раз в год:
- в январе, марте, августе – для поступления на платной основе (3 раза);
- основное (с мая по июль) – для участия в конкурсе грантов или поступления на платной основе со 2-й попытки.
Кто может принять участие?
- выпускники школ текущего года – в январе, марте, августе и основном ЕНТ;
- условно принятые в вуз – в январе, марте, августе и основном ЕНТ;
- выпускники колледжей – в январе, марте, августе и основном ЕНТ;
- выпускники школ прошлых лет – в январе, марте, августе и основном ЕНТ;
- граждане Казахстана, обучившиеся за рубежом, – в январе, марте, августе и основном ЕНТ;
- иностранные граждане казахской национальности – в январе, марте, августе и основном ЕНТ;
- студенты творческих специальностей, желающие перевестись на другие специальности на платной основе, – в январе, августе;
- студенты, желающие перевестись на "Педагогические науки" на платной основе, – в январе и августе.
12 ноября 2025 года были названы пороговые баллы ЕНТ для поступления в 2026 году. Подробности – здесь.
