Общество

ЕНТ-2026: что важно знать абитуриентам

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 16:27 Фото: Национальный центр тестирования
Сегодня, 15 декабря 2025 года, Национальный центр тестирования (НЦТ) обратился с важной информацией к абитуриентам, сдающим ЕНТ в следующем году, сообщает Zakon.kz.

Им напомнили, что единое национальное тестирование можно сдать 5 раз в год:

  • в январе, марте, августе – для поступления на платной основе (3 раза);
  • основное (с мая по июль) – для участия в конкурсе грантов или поступления на платной основе со 2-й попытки.

Кто может принять участие?

  • выпускники школ текущего года – в январе, марте, августе и основном ЕНТ;
  • условно принятые в вуз – в январе, марте, августе и основном ЕНТ;
  • выпускники колледжей – в январе, марте, августе и основном ЕНТ;
  • выпускники школ прошлых лет – в январе, марте, августе и основном ЕНТ;
  • граждане Казахстана, обучившиеся за рубежом, – в январе, марте, августе и основном ЕНТ;
  • иностранные граждане казахской национальности – в январе, марте, августе и основном ЕНТ;
  • студенты творческих специальностей, желающие перевестись на другие специальности на платной основе, – в январе, августе;
  • студенты, желающие перевестись на "Педагогические науки" на платной основе, – в январе и августе.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 16:27
В Казахстане появится новый формат тестирования школьников

12 ноября 2025 года были названы пороговые баллы ЕНТ для поступления в 2026 году. Подробности – здесь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
