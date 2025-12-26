Устойчивый рост: как Экспортно-кредитное агентство Казахстана масштабирует несырьевой экспорт

Экспортно-кредитное агентство Казахстана (ЭКА) к концу 2025 года доведет объем поддержки несырьевого экспорта до 650 млрд тенге. Председатель Правления ЭКА Аллен Чайжунусов рассказал, как Агентство помогает бизнесу выходить на внешние рынки, передает корреспондент Zakon.kz.

Экспортно-кредитное агентство Казахстана (ЭКА) завершает 2025 год с результатами, которые демонстрируют переход от точечной поддержки экспортных сделок к системному масштабированию несырьевого экспорта.

По данным Агентства, совокупныи объем поддержки экспортеров в текущем году составил порядка 650 млрд тенге, что существенно превышает показатели предыдущего периода. Уже на 2026 год страховая емкость ЭКА увеличена до 900 млрд тенге, что позволяет сопровождать не отдельные контракты, а долгосрочные экспортные программы.

Как отмечает председатель правления ЭКА Аллен Чайжунусов, ключевым итогом года стало подтверждение работоспособности классической модели экспортно-кредитного агентства в казахстанских условиях.

"За цифрами стоят реальные компании – от крупных промышленных производств до малого и среднего бизнеса, который впервые выходит на внешние рынки с нашей поддержкой. Это полностью соответствует приоритетам, обозначенным главой государства", – рассказал он.

Фокус на высокий передел и регионы

Аллен Чайжунусов отметил, что структура портфеля ЭКА в 2025 году отражает стратегический вектор экономического развития страны – диверсификацию и рост несырьевого экспорта.

"В приоритете находятся агропромышленный комплекс, металлургия, химическая промышленность, машиностроение и пищевая переработка. Мы фиксируем устойчивый рост по регионам, где реализуются проекты именно высокого передела с максимальным мультипликативным эффектом: увеличение загрузки мощностей, повторные контракты, рост налоговых поступлений", – дополнил председатель правления ЭКА.

Он подчеркнул, что особое внимание Агентство уделяет поддержке малого и среднего бизнеса.

"Доля МСБ в портфеле остается стабильно высокой, расширяется охват региональных компаний. В ЭКА прорабатывают внедрение портфельного страхования экспортных кредитов совместно с банками второго уровня – инструмента, который позволит ускорить оформление сделок и снизить стоимость страхового покрытия без роста операционных издержек", – продолжил спикер.

АПК как драйвер несырьевого экспорта

Отдельным направлением в деятельности ЭКА стал агропромышленный комплекс. В 2025 году Агентство сосредоточилось на поддержке экспорта продукции глубокой переработки – мясной, молочной, масложировой, мукомольно-крупяной и кондитерской.

"В частности, портфель по животноводству и молочной переработке удвоился, что означает развитие новых ферм, внедрение новейшего оборудования, оптимизацию логистики и, как результат, устойчивый экспорт готовых продуктов. Так решаются две задачи. Во-первых, производителям и переработчикам выдается стабильный оборотный капитал под подтвержденные экспортные контракты. Во-вторых, закрепляется роль страны, как поставщика готовой продукции, а не только сырья", – заявил Аллен Чайжунусов.

Финансирование под реальный экспорт

Ключевыми инструментами ЭКА остаются торговое и предэкспортное финансирование. Агентство не только страхует риск неплатежа и аккредитивы, но и обеспечивает бизнес доступом к оборотным средствам, а также увеличивает спрос на казахстанскую продукцию со стороны зарубежных покупателей.

"В Агентстве принципиальный подход к финансированию – поддержка исключительно подтвержденного экспорта, основанного на реальных отгрузках, что соответствует стратегическому вектору, озвученному президентом страны: инвестиционные решения должны идти от реальных потребностей экономики, а не "на бумаге". Данный подход, обеспечивая дисциплину банков и компаний, стимулирует здоровый рыночный рост", – сказал Аллен Чайжунусов.

По его словам, в 2025 году в рамках этих инструментов было поддержано свыше 88 млрд тенге. Спрос формируют не только крупные корпорации, но и предприятия среднего бизнеса, осваивающие рынки Центральной Азии, Ближнего Востока и Китая.

Управление рисками и цифровизация

Рост портфеля сопровождается усилением риск-менеджмента. За три года объем перестрахования увеличился с 40 млрд тенге в 2023 году до 232 млрд тенге в 2025.

"Таким образом, сокращена концентрация риска на сам Холдинг. Мы расширяем облигаторные программы по массовым продуктам и используем факультативные решения под крупные сделки. География партнеров – это ведущие международные перестраховщики и зарубежные ЭКА, отечественный страховые компании", – поделился председатель правления Агентства.

Параллельно реализуется цифровая стратегия. В 2025 году клиентский путь экспортеров был переведен в онлайн через "Личный кабинет экспортера", что существенно сократило сроки рассмотрения заявок и снизило административную нагрузку, особенно для МСБ.

Взгляд вперед

На 2026 год ЭКА ставит задачу дальнейшего масштабирования поддержки экспорта, расширения географии поставок и углубления международного партнерства.

"Это позволит нам формировать совместные программы и партнерские продукты для сопровождения крупнейших трансграничных проектов. Параллельно мы ставим стратегическую задачу – полную цифровизацию ключевых процессов для максимального удобства наших клиентов", – резюмировал Аллен Чайжунусов.

Конечная цель – сделать экспорт стандартным и доступным процессом для казахстанского бизнеса, обеспечив устойчивый рост несырьевого сектора экономики.