Увеличение валютной выручки и расширение производства: что дает наращивание несырьевого экспорта в Казахстане

В Казахстане наблюдается положительная динамика развития несырьевого экспорта. Экономисты связывают эту тенденцию с расширением мер государственной поддержки бизнеса и постепенной диверсификацией экономики страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Экспортный потенциал Казахстана постепенно растет. Так, по данным Министерства торговли и интеграции, по итогам 2024 года объем экспорта товаров и услуг Казахстана достиг 40,6 млрд долларов, что на 11% превышает показатель 2023 года (36,4 млрд долларов). Между тем, по данным Бюро национальной статистики, за январь-ноябрь 2025 года внешнеторговый оборот Казахстана составил 128 млрд долларов. При этом экспорт составил 71 млрд долларов.

Фото: ЭКА

Параллельно расширяется и география экспортных поставок. В числе ключевых торговых партнеров Казахстана – заводы Российской Федерации, Узбекистана, Китая, Таджикистана, Кыргызстана, Турции, ОАЭ, США, Кипра и Сингапура – они покупают медные катоды, алюминиевые сплавы в чушках, металлопрокат, арматурный прокат и специальные сплавы для автомобильной промышленности. Продукцию химической промышленности активно покупают в Монголии, странах ЕС, ОАЭ и Центральной Азии. В номенклатуре не только агрохимия, но и полимеры и пластики, а также бытовая химия. Тогда как продукция АПК и пищепрома пользуется спросом в КНР, странах Персидского залива, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Афганистане, России, Азербайджане, странах Прибалтики, Турции, Германии, Монголии, Польше и других странах. Ключевыми конкурентными преимуществами казахстанских товаров на этих рынках являются их экологичность, натуральное сырье, соответствие международным стандартам качества, а также географическая близость и развитая логистика, что в совокупности способствует дальнейшему расширению экспортных поставок.

Фото: ЭКА

Экономист Сапарбай Жубаев указал на рост вклада обрабатывающей промышленности в структуре экспорта.

"Это электроэнергия, топливно-энергетический кластер, машиностроение – автомобили экспортируем, рельсы, вагоны, электровозы – в Астане собираем и экспортировали в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Следует указать и на экспорт металлургической продукции. Экспортируем также большие объемы урана", – перечислил экономист.

Это подтверждается статистическими данными. Так, если в 2023 году мерами поддержки воспользовались 70 компаний, в 2024 году – 96 компаний, то по итогам 2025 года поддержка была оказана уже 121 предприятию из различных регионов страны, при этом общий объем предоставленных инструментов поддержки превысил 650 млрд тенге. Для 20 предприятий участие стало первым опытом получения системной экспортной поддержки. Около 71% портфеля приходится на малый и средний бизнес, а совокупный экономический эффект оценивается более чем в 2 трлн тенге.

Фото: ЭКА

"Экспортно-кредитное агентство – это очень важная структура. Благодаря ему многие компании решаются на экспорт, потому что для этого нужна инфраструктура, нужна финансовая и техническая поддержка – все это предоставляет агентство. Это особенно важно малому и среднему бизнесу, у которого в отличие от крупного бизнеса нет большой финансовой подушки, но есть конкурентоспособная продукция. Им нужна поддержка в том, чтобы они участвовали на выставках, показывали свои товары, нужна поддержка, чтобы заключить контракты – здесь ЭКА помогает найти им клиентов", – подчеркнул экономист Бекнур Кисиков.

Фото: ЭКА

Основные инструменты поддержки – страхование займов, страхование контрактов, торговое и предэкспортное финансирование. В текущем году в рамках этих механизмов поддержано более 88 млрд тенге. Ожидается, что по итогам 2026 года за счет инструментов государственной поддержки объем поддержанного несырьевого экспорта вырастет еще на 10-15%. Приоритетными останутся проекты среднего и высокого передела.

