АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" подвело итоги за первое полугодие 2024 года

АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" (дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек") расширяет меры по поддержке роста экспорта несырьевых товаров. Объем поддержки казахстанских экспортеров Агентством по итогам 6 месяцев 2024 года достиг 142,1 млрд тенге.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, объем помощи увеличился на 108,3 млрд тенге. Объем предоставленного предэкспортного и экспортно-торгового финансирования за полугодие составил 17,1 млрд тенге.

В основном экспортируется продукция пищевой промышленности, металлургии. Также зарубежные потребители активно покупают готовую продукцию АПК, строительные материалы и другие.

"ЭКА предоставляет страховые, гарантийные и финансовые меры поддержки на всех этапах экспортного цикла. Наша основная задача — обеспечить комплексную поддержку казахстанских экспортеров. Продолжая эту работу, мы стремимся не только сохранить достигнутые результаты, но и значительно усилить экспортный потенциал страны". Заместитель председателя Правления АО "НУХ "Байтерек" Жандос Шайхы

Экспортно-кредитное агентство Казахстана за первые 6 месяцев 2024 года оказало поддержку 31 экспортеру, из которых 6 получили поддержку впервые. Поддержано 228 экспортных контрактов, заключено 136 договоров страхования, а также генеральных и дополнительных соглашений. За этот период экспортеры наладили торговые отношения с 211 зарубежными покупателями.

В списке экспортных направлений такие страны как: Узбекистан, Россия, Таджикистан, Кыргызстан, Польша, Азербайджан, Литва, Монголия, Эстония и другие.

"В рамках программы расширения поддержки малого и среднего бизнеса доля поддержанных экспортеров МСБ в общем количестве, получивших поддержку компаний за первое полугодие 2024 года, составила 58%. Стремление к диверсификации экономики страны остается неизменным, с особым акцентом на поддержку МСБ". Председатель Правления АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" Аллен Чайжунусов

Под страховое покрытие ЭКА от финансовых институтов привлечено дополнительного финансирования на поддержку казахстанского экспорта на сумму 68,6 млрд тенге.

Отметим, что с 2016 года компания оказала поддержку отечественным производителям на сумму 1 312,1 млрд тенге. За этот период услугами страхования воспользовались 240 экспортеров.