Общество

Режим ЧС объявили в Конаеве

здание, кровля, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 09:44 Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
В Конаеве объявлена чрезвычайная ситуация (ЧС) местного масштаба. Об этом сегодня, 18 декабря 2025 года, проинформировали в пресс-службе акимата Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в Конаеве в ночь с 11 на 12 декабря в результате сильного ветра (максимальный порыв ветра – более 25 м/с) были повреждены кровли ряда жилых домов и зданий, а также выведены из строя опоры уличного освещения.

"В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан (Законы "О гражданской защите", "О местном государственном управлении и самоуправлении") аким города Конаева принял решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба. С 17 декабря официально объявлена ЧС местного масштаба".Пресс-служба акимата Алматинской области

В ведомстве подчеркнули, что за счет средств чрезвычайного резерва планируется провести ремонтно-восстановительные работы на поврежденных объектах.

"С 11 декабря коммунальные службы города работают в усиленном режиме. В настоящее время ситуация в Конаеве стабильная: электроснабжение, водо- и теплоснабжение функционируют в штатном режиме".Пресс-служба акимата Алматинской области

Ранее мы писали, что в Конаеве объявят ЧС из-за сорванных ветром крыш.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Последние
Популярные
