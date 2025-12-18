Режим ЧС объявили в Конаеве

В Конаеве объявлена чрезвычайная ситуация (ЧС) местного масштаба. Об этом сегодня, 18 декабря 2025 года, проинформировали в пресс-службе акимата Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в Конаеве в ночь с 11 на 12 декабря в результате сильного ветра (максимальный порыв ветра – более 25 м/с) были повреждены кровли ряда жилых домов и зданий, а также выведены из строя опоры уличного освещения.

"В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан (Законы "О гражданской защите", "О местном государственном управлении и самоуправлении") аким города Конаева принял решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба. С 17 декабря официально объявлена ЧС местного масштаба". Пресс-служба акимата Алматинской области

В ведомстве подчеркнули, что за счет средств чрезвычайного резерва планируется провести ремонтно-восстановительные работы на поврежденных объектах.

"С 11 декабря коммунальные службы города работают в усиленном режиме. В настоящее время ситуация в Конаеве стабильная: электроснабжение, водо- и теплоснабжение функционируют в штатном режиме". Пресс-служба акимата Алматинской области

Ранее мы писали, что в Конаеве объявят ЧС из-за сорванных ветром крыш.