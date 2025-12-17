#Казахстан в сравнении
Право

В Конаеве объявят ЧС из-за сорванных ветром крыш

объявление ЧС в Конаеве, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 09:15 Фото: акимат Конаева
Подготовлено решение аппарата акима города "Об объявлении на территории города Қонаев Алматинской области чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба", сообщает Zakon.kz.

"В связи с сильным ветром были сорваны кровли многоквартирных жилых домов в городе Қонаев, объявляется чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба",- говорится в документе.

Объявление ЧС позволит городским властям провести:

  • ремонт кровель зданий и жилых домов;
  • замену вышедших из строя опор уличного освещения;
  • восстановление железобетонных опор и электрических сетей.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 декабря.

Как стало известно, в ночь с 11 на 12 декабря при скорости ветра 23-25 м/с в городе зафиксировали более 30 аварийных инцидентов. В результате сильного ветра произошло отключение электроэнергии, срыв кровли, падение деревьев, повреждение инженерных коммуникаций, нарушения отопления, пожар в частном доме и аварии в дачных массивах.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
